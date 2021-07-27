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مران .. كارتيرون يعقد جلسة مع اللاعبين

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مران الزمالك.. كارتيرون يعقد جلسة مع اللاعبين مران .. كارتيرون يعقد جلسة مع اللاعبين

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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي جلسة سريعة على هامش المران الجماعي اليوم الثلاثاء.

وشهدت الجلسة شرح العديد من الأفكار الفنية والخططية المراد تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وكان الفريق قد حقق الفوز على منتخب القسم الثاني أمس وديا بسباعية نظيفة ويلتقي مع فريق أبها السعودي مساء الخميس المقبل في ثاني وديات الفريق بمعسكر الإسكندرية .

ويواصل فريق الزمالك استعداداته لمباراة غزل المحلة المقرر إقامتها في السابعة مساء يوم ٣ أغسطس المقبل باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري المصري الممتاز .

ويحتل الفريق المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٦١ نقطة بعض خوض 27 مباراة.

المصرى اليوم

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