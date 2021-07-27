صيد المحلة يضم 3 صفقات بخبرات الممتاز

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تواصل ادارة نادي صيد المحلة التجهيز لخوض منافسات دوري الدرجة الثانية بدعم الفريق الأول بعدد من الصفقات والاتفاق مع المدير الفني نبيل حلمي على برنامج فترة الاعداد.

وأكد أحمد الجندي، عضو مجلس الإدارة ونائب المشرف العام على الكرة، أنه تم التعاقد مع 3 صفقات تمتلك خبرات الدوري الممتاز يأتي في مقدمتهم سعيد مراد جناح المصري البورسعيدي السابق.

وأضاف: «نعمل على تكوين فريق يجمع بين الخبرات والعناصر الصاعدة التي تبحث عن ذاتها وذلك في إطار الرؤية المتفق عليها بين مجلس الإدارة والجهاز الفني بقيادة نبيل حلمي».

وواصل حديثه قائلاً: «نجحنا مؤخراً في التعاقد مع الهداف الكبير سعيد مراد واللاعب المميز حسين حلمي الذي ظهر بقوة في مواسم سابقة مع طنطا ومنتخب السويس بالإضافة إلى محسن هنداوي».

واكمل «نعمل بشكل احترافي ونحاول مواجهة الصعوبات المادية ونجحنا مع المدرب طارق السعيد في تحقيق النجاح ونأمل في تحقيق انجاز جديد مع المدرب الحالي نبيل حلمي».