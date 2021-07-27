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إعصار «نيبارتاك» يهدد مسابقات «أوليمبياد طوكيو»

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إعصار «نيبارتاك» يهدد مسابقات «أوليمبياد طوكيو» إعصار «نيبارتاك» يهدد مسابقات «أوليمبياد طوكيو»

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تلاحق الأزمات أوليمبياد طوكيو، فبخلاف يواجه المنظمون كارثة طبيعية، حيث أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في العاصمة اليابانية، عن قدوم العاصفة «نيبارتاك».

ووصف الخبراء قوة العاصفة على أنها إعصار قادم، حيث يهدد العديد من الألعاب التي تقام في البحار أو في الهواء الطلق والملاعب المفتوحة. وأشارت الأرصاد الجوية في اليابان إلى احتمال أن تكون شدة العاصفة في الارخبيل اليابانى قبالة سواحل فوكوشيما وايباراكى.

وأكدت وسائل الإعلام اليابانية أن ملعب يوكوهاما هو الأقرب للتأثر، حيث تقام عليه منافسات بطولة كرة القدم للسيدات، بالإضافة إلى تأثر بعض الألعاب التي تقام في الهواء الطلق مثل سباقات القوارب والرياضات المائية والركبى وركوب الأمواج وغيرها. وأكد المتحدث باسم اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو أن المنظمين يستهدفون إقامة المنافسات في أجواء آمنة.

وأشار إلى أن اللجنة المنظمة حصلت على توقعات الأرصاد الجوية، وتتعامل بحذر مع كل الألعاب التي ستقام خلال اليومين القادمين.

وسبق أن أعلنت اللجنة المنظمة للألعاب الأوليمبية عن تأجيل عدة مسابقات متعلقة بالتجديف من الثلاثاء حتى الأربعاء، في حين ستكون باقى الألعاب رهن الأحوال المناخية أثناء إقامتها.

المصرى اليوم

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