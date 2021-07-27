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رئيس حكومة الكونغو يزور أهرامات الجيزة

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رئيس حكومة الكونغو يزور أهرامات الجيزة رئيس حكومة الكونغو يزور أهرامات الجيزة

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استقبلت اليوم منطقة أهرامات الجيزة الأثرية رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارتهم الحاليه لمصر.

كان في استقبالهم أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، والذي أصطحبهم في جولة داخل الممر الأول للهرم الأكبر، ومنطقتي تمثال أبوالهول والبانوراما.

وقال «محي الدين» أنه خلال الزيارة أعرب معالي رئيس الوزراء عن أعجابه بالهرم وطريقة بنائه ورفع الأحجار، متسائلا عنما إذا استطاع الأثريون العثور على مومياء الملك خوفو داخل الهرم، كما ابدى انبهاره بضخامة تمثال أبوالهول ودقة نحته.

وقام «محيي الدين» بشرح تاريخ نحت التمثال، وجهود وزارة السياحة والآثار في ترميمه والحفاظ عليه من المياة الجوفية.

ثم انتقلت الزيارة إلى منطقة البانوراما حيث حرص رئيس الوزارء والوفد المرافق له على التقاط الصور التذكاريه لزيارتهم.

وفي نهاية الجولة أعرب رئيس الوزراء والوفد المرافق له عن سعادتهم لزيارة منطقة أهرامات الجيزة والتي وصفوها بأحد أهم المعالم الأثرية الموجودة في العالم.

المصرى اليوم

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