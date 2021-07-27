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محافظ مطروح يستقبل رئيس الاتحاد المصري لسباقات الهجن

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محافظ مطروح يستقبل رئيس الاتحاد المصري لسباقات الهجن محافظ مطروح يستقبل رئيس الاتحاد المصري لسباقات الهجن

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استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عيد حمدان حسن رئيس الاتحاد المصرى للهجن نائب رئيس الاتحاد الأفريقي، بحضور خالد عبد الحميد مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، وتبارك إسماعيل راغب رئيس نادي القاسمي للفروسية، وصالح محمد عايد رئيس نادي خليج العقبة بشرم الشيخ .

أكد محافظ مطروح على تشجيع إقامة سباق الهجن بمطروح مع إنشاء مضمار الهجن بالعلمين، وجاري تجهيز مضمار الهجن بالسلوم بعد الانتهاء من اختيار الموقع الملائم واستعداد المحافظة الدائم للتعاون مع الاتحاد ووزارة الشباب والرياضة والتجهيزات المناسبة لرياضة الهجن، وبمشاركة أبناء مطروح في لجان التنظيم والعمل وإزالة كافة العقبات، بالإضافة إلى التنسيق بشأن مقترح تجهيز مضمار الهجن لإستقبال سباق الخيل والفروسية بالتنسيق مع فرسان مطروح.

وِأشار رئيس الاتحاد المصري للهجن إلى أن مضمار العلمين يستعد لإنطلاق المهرجان التنشيطي الثاني مع التدريب يومي الجمعة والسبت القادمين من خلال 15 شوط لليوم الأول و15 شوط لليوم الثاني من السادسة صباحا حتى السادسة مساء بمشاركة 900 جمل من جميع محافظات الجمهورية.

وفي نهاية اللقاء أهدى رئيس الاتحاد المصري للهجن درع الاتحاد للواء خالد شعيب محافظ مطروح، تقديراً لدعمه وتشجيع رياضة الهجن بالمحافظة، وكذلك درع الاتحاد لمدير عام الشباب والرياضة بمطروح.

المصرى اليوم

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