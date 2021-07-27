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فتحي عبد الوهاب ينعى والد محمد رجب: ربنا يرحمه ويصبرك

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فتحي عبد الوهاب ينعى والد محمد رجب: ربنا يرحمه ويصبرك فتحي عبد الوهاب ينعى والد محمد رجب: ربنا يرحمه ويصبرك

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نعى الفنان فتحي عبدالوهاب، والد الفنان محمد رجب، الذي رحل عن عالمنا الثلاثاء.

ونشر فتحي صورة جمعته بالفنان محمد رجب ووالده عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلًا: «إنا لله وإنا إليه راجعون أتقدم بخالص عزائي إلى صديقي الفنان محمد رجب في وفاة والده ربنا يرحمه ويصبرك».

كان الفنان محمد رجب طالب جمهوره بالدعاء لوالده بالشفاء، دون الكشف عن الحالة الصحية التي يمر بها، وذلك عبر خاصية «الأستوري»بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وكتب: «أرجو الدعاء لأبي بالشفاء العاجل».

وشارك محمد رجب خلال شهر الموسم الرمضاني الماضي في أحداث مسلسل «الاختيار 2»رجال الظل«، حيث قدم دور ضابط مخابرات.

المصرى اليوم

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