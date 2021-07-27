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الأطفال الرضع عرضة للإصابة بكوفيد 19.. «تعرف على الأعراض»

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الأطفال الرضع عرضة للإصابة بكوفيد 19.. «تعرف على الأعراض» الأطفال الرضع عرضة للإصابة بكوفيد 19.. «تعرف على الأعراض»

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على الرغم من أن تعرض الأطفال الصغار والرضع لإصابات بالغة بفيروس كورونا، من الأمور الأكثر ندرة، إلا أن هذا الاستثناء لم يعد قاعدة يقاس عليها، فهذه الفئات الصغيرة من الممكن أن تصاب بالمرض الذي يفضي إلى تدهور حالتها الصحية .

وفي هذا السياق أصيب رضيع أيرلندي لم يتجاوز من العمر ثلاثة أسابيع بالوباء وهو في وحدة الرعاية المركزية يصارع المرض من أجل النجاة بحياته، في الوقت الذي يحذر فيه خبراء الصحة من تعرض الرضع للإصابات .

ولا يعرف ما إذا كان الرضيع ذكرا أم أنثى أو كيف أصيب بهذا الفيروس القاتل، حسب صحيفة «الصن» البريطانية اليوم الثلاثاء، والتي ذكرت أن هذه الحالة تأتي بعد تقارير تفيد بنقل طفلين دون التاسعة عشر إلى المستشفى في أيرلندا الشمالية لتلقي العلاج بعد تعرضهما للإصابة بكورونا .

وردا على سؤال وجهه برنامج ستيفن نولان بهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، لوزير الصحة روبين سوان حول الحالة، قال : «لن أتحدث حول حالة فردية لأنه أمر غير مناسب في منصبي، ولكننا نفعل كل ما في وسعنا لدعم ومساعدة كل من يحتاجها من المصابين.

وأضاف : «هذا الفيروس لا يفرق بين أحد بناء على السن والجنس والدين أو حتى المعتقد السياسي، وهذا هو ما يجعلنا نوفر لقاحنا لكل من يطلب الحصول عليه».

وأشار التقرير إلى أن الخبراء حذروا في وقت سابق من إمكانية تعرض الأطفال إلى الإصابة بأعرضا مختلفة فيما يتعلق بكوفيد-19

كما أكد العلماء الذين ابتكروا تطبيق متعقب الأعراض «زوي» أن الأطفال يظهرون أعراضا مثل الإرهاق والصداع والحمى والتهاب الحلق وفقدان الشهية .

ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من أن الفئات الأقل عمرا ممكن أن تكون أقل ميلا للوفاة أو الإصابات الخطير جراء الإصابة بكوفيد 19، إلا أنه من الممكن أن تتفاقم حالتهم المرضية على نحو بالغ، حيث تتطور حالتهم إلى «كوفيد طويل الأمد».

ومن ثم حث الخبراء كل من هم فوق الثامنة عشرة والفئات الضعيفة الأكثر عرضة للإصابة دون هذه السن أن يتلقوا اللقاحات على نحو السرعة لحماية أنفسهم من الوباء .

يذكر أن 46 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح في المملكة المتحدة، بينما حصل 34،800،000 على حماية كاملة بعد تلقى الجرعتين .

المصرى اليوم

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