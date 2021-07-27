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انتظم محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الثلاثاء.

وشارك شيكابالا في تدريبات الفريق الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية وانتهاء البرنامج التأهيلي الموضوع له.

ودخل الزمالك في معسكر مغلق بأحد فنادق مدينة الإسكندرية، وذلك على هامش فترة التوقف الحالية لبطولة الدوري بسبب إقامة دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

وكان الفريق قد حقق الفوز على منتخب القسم الثاني أمس وديا بسباعية نظيفة ويلتقي مع فريق أبها السعودي مساء الخميس المقبل في ثاني وديات الفريق بمعسكر الإسكندرية .

ويواصل فريق الزمالك استعداداته لمباراة غزل المحلة المقرر إقامتها في السابعة مساء يوم ٣ أغسطس المقبل باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري المصري الممتاز .

ويحتل الفريق المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٦١ نقطة بعض خوض 27 مباراة.