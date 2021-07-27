بالأسماء.. المسلسلات الأكثر عرضًا لمشاهد التدخين في الدراما: «ملوك الجدعنة» يتصدر

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كشفت الدكتورة نيرة سامي، أستاذ طب المجتمع والبيئة بكلية الطب جامعة عين شمس، عن نتائج رصد مشاهد التدخين في الدراما التلفزيونية خلال شهر رمضان 2021، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء؛ بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة لتدريب الأطباء.

وتضمنت قائمة المسلسلات الأعلى من حيث مشاهد التدخين: ملوك الجدعنة، لحم غزال، اللي مالوش كبير، كله بالحب، ضد الكسر، كل ما نفترق، قصر النيل، القاهرة كابول، موسى، حرب أهلية.

وبحسب الدراسة، تراوحت أعمار المدخنين بين 17 إلى 70 عامًا، وبلغ متوسط الأعمار 40 عامًا.

وبالنسبة لأنواع المشاهد التي يظهر فيها التدخين، فهي: اجتماعي بنسبة 30.2%، وتخطيط وتركيز بنسبة 25.2%، وتشويق بنسبة 22.1%، وعنف وغضب بنسبة 9.1%، وحزن بنسبة 7.2%، واحتفال بنسبة 3.6%، وكوميدي بنسبة 2.5%.

وكشف التقري، أنه من إجمالي المسلسلات المعروضة خلال شهر رمضان، لم يوجد سوى مسلسل واحد فقط خالٍ من مشاهد التدخين، حيث لم يظهر فيه أية مشهد تدخين، هو مسلسل «النمر»، لتصل بذلك نسبة المسلسلات الخالية من مشاهد التدخين بين المسلسلات المعروضة خلال شهر رمضان 2021 إلى 7.3%فقط.

وكشف التقرير، الذي أشرف عليه نخبة من المتخصصين،أن كل حلقات مسلسل ملوك الجدعنة، ومسلسل لحم غزال، قد تضمن مشاهد تدخين بنسبة 100%، بينما كان مسلسل نسل الأغراب الأقل بين المسلسلات التي احتوت على تدخين (حلقتين فقط بنسبة 7%)، وبلغ متوسط عدد مشاهد التدخين في المسلسلات، 41 مشهدا، ومتوسط عدد الحلقات التي تحتوي على تدخين في المسلسل، 15 حلقة بما يعادل نصف الحلقات،كما ظهرت في بعض المسلسلات منتجات أو أدوات التدخين مثل السيجارة والشيشة بدون إشعالها في بعض المشاهد وعددهم 31 مشهدا.

وفيما يتعلق بجنس المدخن، كشف التقرير أن المُمثل الذكر تصدر بنسبة 89% من المشاهد، والأنثى بـ 10%، أما الذكر والأنثى معا بنسبة 1%، وكان مسلسل «بنت السلطان» هو المسلسل الوحيد الذي تفوقت فيه مشاهد تدخين الإناث على الذكور، وجاءت مسلسلات:(كله بالحب- ضد الكسر- حرب أهلية) الأكثر إظهارا لتدخين الإناث.

وذكر التقرير أن البطل «الممثل الأول»،هو من يقوم بالتدخين في نصف مشاهد التدخين تقريبا بنسبة (51%)، يليه ممثلو الأدوارالثانوية (34 %)،بالإضافة إلى الممثل «الكومبارس» حيث ظهر في مشاهد تدخين بنسبة 12%تقريبا.

وتنوعت أماكن التدخين في المشاهد حيث بلغت نسبة المشاهد الداخلية (الأماكن المغلقة) 77.7% من المشاهد، منهم حوالي 35 %في المنازل و16% في المطاعم والمقاهي و15% في المكاتب وأماكن العمل، بينما بلغت نسبة المشاهد الخارجية فيالأماكن المفتوحة مثل الشوارع والنوادي والحدائق 22.3%، ومن المؤسف أن التدخين ظهر حتى في المستشفيات في10 مشاهد في المسلسلات التي تم رصدها، بحيث جاءت المشاهد كالآتي: 5مشاهد في مسلسل ولاد ناس، مشهدين في مسلسل ضد الكسر، ومشهدين في مسلسل كوفيد 25، ومشهد واحد في مسلسل كل مانفترق.

وفيما يتعلق بأنواع التدخين:تصدرت السجائر التقليدية أنواع التدخين في الأعمال الدرامية بنسبة 69% من مشاهد التدخين، حيث تبين أن السجائر التقليدية ظهرت في كل المسلسلات التي احتوت على مشاهد تدخين، وظهر «البايب»في 4 مسلسلات فقط وهم: (الطاووس- خلي بالك من زيزي- لحم غزال- موسى)، بينما ظهرت السجائر الإلكترونية في 6 مسلسلات هي: (اللي مالوش كبير- ضد الكسر- كله بالحب- كل ما نفترق- لعبة نيوتن- الطاووس)، وظهر «التبغ المسخن» في مسلسلين فقط: (ملوك الجدعنة- ضد الكسر)، وكانت 40% من مشاهد السيجار في مسلسل وهو «ملوك الجدعنة»،

وكان استخدام الإناث للسجائر الإلكترونية الأعلى بنسبة (27.3%)،وذلك مقارنة بأنواع التدخين الأخرى مثل السجائر التقليدية(12.2%)،والشيشة (5.6%)و(السيجار 3%)، مما يوضح استهداف منتجي شركات السجائرالإلكترونية لفئة الإناث في المجتمع.

وفيما يتعلق بـ«تترات»المسلسلات، قال التقرير إنه بعد مراجعه مقدمات 27 مسلسلا،اتضح خلو مقدمات 18 مسلسل من أية مشاهد تدخين، في حين تبين وجود مشاهد تدخين في تترات 9 مسلسلات بنسبة 33% بإجمالي 30 مشهدًا.

وأشار التقرير، أنه من الرسائل السلبية التي تُصدرها الدراما، هي نسبة التدخين المرتفعة للنساء في الأعمال الدرامية، والتي بلغت في الدراسة الحالية 10% من إجمالي الشخصيات المُدخنة، على الرغم من أن الدراسات أثبتت أن تدخين الإناث في مصر بلغ 0.3% من إجمالي نسبة المدخنين.

على الجانب الأخر، أشاد التقرير ببعض مشاهد التدخين التي حملت رسائل إيجابية تنبه إلى أضرار التدخين مثل:مسلسل «النمر» الذي نجح في كونه المسلسل الوحيد الخالي من التدخين في مسلسلات رمضان 2021، هذا بالإضافة إلى المشاهد الإيجابية التي توضح مخاطر التدخين، والتي ظهرت في مسلسلات: الاختيار 2، لعبة نيوتن، كله بالحب، هجمة مرتدة، ومسلسل ضل رجل.