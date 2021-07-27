أخبار عاجلة

"المرور" يبدأ الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة -
محافظ بورسعيد يتابع مستجدات العمل بمحطة صرف صحي الاستثمار -
كاتبة: بعض المعلومات الموجودة على «جوجل» خطأ -
استشاري تغذية علاجية يكشف عن مسببات زيادة الوزن -
كيف تعرف الصديق المزيف من الصادق؟.. استشاري نفسي يجيب -
دولة عربية تدعو رعاياها في أفغانستان للمغادرة فورا بسبب الأوضاع الأمنية -
السلطات الأفغانية تفرض حظر التجول في كابل -
طبيب الأهلي يؤكد جاهزية حسين الشحات -
اشرف صبحي يهنيء الفائزين ببطولة استريت وورك أوت -
رحيل الأسطورة .. وفاة جيرارد مولر وأندية العالم تقدم التعازي لبايرن ميونخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمير تبوك يطّلع على سير العمل بمراكز اللقاحات بالمنطقة

Print
أمير تبوك يطّلع على سير العمل بمراكز اللقاحات بالمنطقة أمير تبوك يطّلع على سير العمل بمراكز اللقاحات بالمنطقة
خلال استقباله مدير عام الشؤون الصحية

أمير تبوك يطّلع على سير العمل بمراكز اللقاحات بالمنطقة

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبد الله الغامدي.

واطلع خلال اللقاء على تقرير مفصّل عن سير العمل في مراكز اللقاحات في مدينة تبوك ومحافظات المنطقة.

كما اطلع على تقرير مفصل عن تقديم اللقاح لمنسوبي التعليم بالمنطقة من الكوادر التعليمية والإدارية والإشرافية والطلبة في الفئات العمرية من 12 إلى 18 عامًا في مراكز اللقاحات.

واطّلع على تقرير عن إحصائيات الجولات التي نفّذت من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

ونوه إلى دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للقطاع الصحي والرعاية الشاملة خلال جائحة كورونا لجميع المواطنين والمقيمين.

وأشاد أمير منطقة تبوك بجهود وزير الصحة والقائمين على المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، مؤكدًا أهمية التقيُّد والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

من جانبه ثمّن الدكتور "الغامدي" الدعم الذي تحظى به القطاعات الصحية في المنطقة من الأمير فهد، والحثّ المستمرّ على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"المرور" يبدأ الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة

"المرور" يبدأ الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة

النيابة العامة: إيقاف ستة مواطنين تحرشوا بسائحة أجنبية

النيابة العامة: إيقاف ستة مواطنين تحرشوا بسائحة أجنبية

آل معمر يجتمع مع رئيس مجلس جمهور النصر للوقوف على استعداداتهم

آل معمر يجتمع مع رئيس مجلس جمهور النصر للوقوف على استعداداتهم

بالصور.. سيول وادٍ بــ"الموسم" تقطع الطريق وتحبس ٥ قرى بجازان

بالصور.. سيول وادٍ بــ"الموسم" تقطع الطريق وتحبس ٥ قرى بجازان