«ثقافة شمال سيناء» تحيي ذكرى ثورة 23 يوليو

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ينظم فرع ثقافة شمال سيناء احتفالاته في اطار احتفالات مصر بالذكرى 69 لثورة 23 يوليو المجيدة، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وبتوجيهات هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة .

وأكد أشرف المشرحانى مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء على أهمية الاحتفال بالمناسبة، مشيرا إلى أن ثورة 23 يوليو عام 1952 هي التي صححت الأوضاع في مصر وأعادت إلى المصريين ثقتهم بأنفسهم وقواتهم المسلحة، وأشعرتهم بحرص القوات المسلحة على تحقيق تطلعات الشعب المصري، وأنها من نسيج هذا الشعب العظيمن حيث تشعر بهمومه وتسعى جاهدة إلى توفير الأمن والأمان لكافة المصريين .

وأضاف أن الاحتفالات مستمرة لعدة أيام وتتضمن العديد من العروض الثقافية والفقرات واللوحات الفنية من فرقة العريش القومية للموسيقى العربية والفرقة القومية للفنون الشعبية السيناوية والفرقة القومية للفنون التلقائبة التابعة لقصر ثقافة العريش، إلى جانب الأغانى الوطنية من فردية وجماعية بهذه المناسبة، وذلك بحضور عدد من المواطنين ومنظمات المجتمع المدنى والقيادات وعدد من المثقفين ورموز المجتمع وبعض طلاب المدارس والجامعات .

ومن جهة أخرى، أعد فرع ثقافة شمال سيناء لتنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات والعروض الثقافية والفنية في مختلف المواقع الثقافية على مستوى المحافظة، ومنها محاضرات ثقافية في مكتبات وقصور وبيوت الثقافة التي تتناول ثورة 23 يوليو وما بها من أسرار وخفايا والظروف التي أدت إلى قيام الثورة وتشكيل الضباط الأحرار بقيادة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، وأهم قرارات الثورة وتأثيرها على المجتمع المصري والعالمي.، وكذلك تأثر الثورة وما أدت اليه من مد ثوري في باقي دول العالم، وكيفية تفاعل أهالي سيناء مع الثورة وقراراتها، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالثورة وما أحاط بها.. إلى جانب مناقشات حرة حول الثورة وآثارها بحضور عدد من المفكرين والقيادات .

وأشار مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء إلى تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات والعروض الثقافية والفنية في مختلف المواقع الثقافية على مستوى المحافظة بهذه المناسبة.. مؤكدا على حرص الثقافة على المشاركة في احياء كافة المناسبات القومية والمحلية والاجتماعية والدينية، وتنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات حولها.. كما أن فرع ثقافة شمال سيناء يقدم عروضه وأنشطته من خلال قصر ثقافة العريش المطور وباقى قصور وبيوت ومكتبات الثقافة المنتشرة على مستوى المحافظة .