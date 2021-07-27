حى الغورية.. عبق التاريخ وأصالة الماضى تجمَّعا فى «الجمالية»

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حى الغورية مكان عريق يظهر فيه عبق التاريخ القديم وأصالة الماضى، ويقع فى منطقة الجمالية بالقاهرة الإسلامية، حيث يرجع الفضل للسلطان قنصوة الغورى، آخر سلاطين دولة المماليك، فى تأسيس الحى.

حى الغورية

ويحده شارع الجمالية الذى يحتضن فى طرفه الجامع الأزهر، ويفصله عن ضريح مسجد الحسين والسوق ومنطقة خان الخليلى، وكان يسمى قديما حى (الشرابشيين) واشتهر قديما بمحال لصناعة وخياطة الملابس.

حى الغورية

يضم الحى مجمعا ضخما للآثار الإسلامية من العصور: الفاطمى والأيوبى والمملوكى، ففيه باب الفتوح وجامع الأقمر وتكية السلحدار والمدرسة الكاملية.

حى الغورية

ومن أبرز ما اشتهر به الوكالات فى البيع والشراء منذ إنشائها، وقد كتب فيه كثير من المقالات والأدب، كان أبرزها الثلاثية الشهيرة للأديب العالمى نجيب محفوظ: «قصر الشوق، السكرية، بين القصرين».

حى الغورية

حى الغورية

حى الغورية