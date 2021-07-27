أخبار عاجلة

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات العمل بمحطة صرف صحي الاستثمار -
كاتبة: بعض المعلومات الموجودة على «جوجل» خطأ -
استشاري تغذية علاجية يكشف عن مسببات زيادة الوزن -
كيف تعرف الصديق المزيف من الصادق؟.. استشاري نفسي يجيب -
دولة عربية تدعو رعاياها في أفغانستان للمغادرة فورا بسبب الأوضاع الأمنية -
السلطات الأفغانية تفرض حظر التجول في كابل -
طبيب الأهلي يؤكد جاهزية حسين الشحات -
اشرف صبحي يهنيء الفائزين ببطولة استريت وورك أوت -
رحيل الأسطورة .. وفاة جيرارد مولر وأندية العالم تقدم التعازي لبايرن ميونخ -
النيابة العامة: إيقاف ستة مواطنين تحرشوا بسائحة أجنبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

حى الغورية.. عبق التاريخ وأصالة الماضى تجمَّعا فى «الجمالية»

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حى الغورية مكان عريق يظهر فيه عبق التاريخ القديم وأصالة الماضى، ويقع فى منطقة الجمالية بالقاهرة الإسلامية، حيث يرجع الفضل للسلطان قنصوة الغورى، آخر سلاطين دولة المماليك، فى تأسيس الحى.

حى الغورية

ويحده شارع الجمالية الذى يحتضن فى طرفه الجامع الأزهر، ويفصله عن ضريح مسجد الحسين والسوق ومنطقة خان الخليلى، وكان يسمى قديما حى (الشرابشيين) واشتهر قديما بمحال لصناعة وخياطة الملابس.

حى الغورية

يضم الحى مجمعا ضخما للآثار الإسلامية من العصور: الفاطمى والأيوبى والمملوكى، ففيه باب الفتوح وجامع الأقمر وتكية السلحدار والمدرسة الكاملية.

حى الغورية

ومن أبرز ما اشتهر به الوكالات فى البيع والشراء منذ إنشائها، وقد كتب فيه كثير من المقالات والأدب، كان أبرزها الثلاثية الشهيرة للأديب العالمى نجيب محفوظ: «قصر الشوق، السكرية، بين القصرين».

حى الغورية
حى الغورية
حى الغورية
حى الغورية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ بورسعيد يتابع مستجدات العمل بمحطة صرف صحي الاستثمار

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات العمل بمحطة صرف صحي الاستثمار

كاتبة: بعض المعلومات الموجودة على «جوجل» خطأ

كاتبة: بعض المعلومات الموجودة على «جوجل» خطأ

استشاري تغذية علاجية يكشف عن مسببات زيادة الوزن

استشاري تغذية علاجية يكشف عن مسببات زيادة الوزن

كيف تعرف الصديق المزيف من الصادق؟.. استشاري نفسي يجيب

كيف تعرف الصديق المزيف من الصادق؟.. استشاري نفسي يجيب