★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تحقيق الأحلام يتخلله سقطات مُتكررة، تلك التي عاشتها الطفلة البرازيلية رايسا ليال، حيث انتشر على نطاق واسع مقطع فيديو للصغيرة في عام 2015 وتسقط أرضًا أثناء ممارستها رياضة التزلج على لوح حيث عجزت عن تخطي سلّم منخفض.

وكانت «ليال» ترتدي فستانًا أنيقًا وتتثبت أجنحة فراشة في ظهرها من الخلف، لكن رغم ذلك الألم التي واجهته لم تستسلم متخلية عن حلمها وحبها للتزلج.

وبالفعل، نجحت في إثبات جدارتها وتفوقت على ذاتها، أمس الاثنين، فاستطاعت الحصول على أول ميدالية لها بالتزلج على اللوح في أولمبياد طوكيو، لتصبح أصغر طفلة تحصد ميدالية أولمبية منذ 85 عامًا، فهي تبلغ 13 عامًا.

واحتلت الطفلة البرازيلية المركز الثاني خلف اليابانية، موميجي نيشيا، ذات الـ 13 عاما أيضًا، في مسابقة التزلج على اللوح في الشوارع للسيدات.

وكان مقطع فيديو الطفلة في 2015، حصد آلاف المشاهدات عند انتشار مشهد فيديو سقوطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حماسها وإصرارها اللذان يفوقان سنها.