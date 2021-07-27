بعد 28 عاما بالمحاكم.. إلزام ورثة وكيل وزارة بـ«التعليم» برد 224 جنيها «مكافأة امتحانات»

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قبلت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، طعن محافظ الشرقية، وألزمت ورثة وكيل وزارة بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة سابقًا، بدفع مبلغ 224 جنيها كان قد حصل عليها بدون وجه حق كمكافآت امتحانات عن العامين الدراسيين 1989/1990، و1990/1991، وإلزام الورثة بالمصروفات القضائية، وذلك بعد 28 عامًا من التقاضي أمام المحاكم والتي كانت بدايتها عام 1993.

وقالت المحكمة إنه فيما يتعلق بركن الخطأ الذي ارتكبه مورث المطعون ضدهم، فإن الثابت من حكم المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا الصادر عام 1992 ضد مورث المطعون ضدهم، أن من ضمن المخالفات المنسوبة له أنه حصل على مبالغ مالية مقدارها 224.920 جنيه بدون وجه حق على مكآفات امتحانات عن العامين الدراسيين 1989/1990، و1990/1991 بالزيادة عن المستحق طبقاً لقرار وزير التربية والتعليم رقم 382 لسنة 1990بشأن مكأفاة الامتحانات.

وشيدت المحكمة قضائها بإدانة المذكور بأنه بصفته المشرف على أعمال الامتحانات قام بصرف مكافآت لا تندرج ضمن الاستثناءات المحددة بقرار وزير التربية والتعليم، وقد تأيد هذا من خلال استمارات حصر المكافاآت التي حصل عليها المذكور، وما انتهي إليه تقرير الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم، وانتهت المحكمة إلى ثبوت المخالفة في حقه ثبوتاً يقينياً، وقضت بمجازاته بغرامة مقدارها 300 جنيه.

وقام مورث المطعون ضدهم بالطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الادارية العليا– الدائرة الرابعة- والتي قضت بإجماع الآراء برفض الطعن، ومن ثم فإن ركن الخطأ يكون متوافراً في حق مورث المطعون ضدهم، حيث أنه ارتكب خطأً شخصياً بحصوله على مبالغ مالية في صورة مكافآت امتحانات بلغت مقدراها 224.920 جنيه، وترتب على هذا الخطأ الشخصي ضرر لحق بمديرىة التربية والتعليم بالشرقية التي كان يعمل بها يتمثل في خسارتها لهذا المبلغ المشار إليه المستحق للخزانة العامة.

وأكدت المحكمة أن أركان المسيؤولية التقصيرية قد توافرت في حق مورث المطعون ضدهم من خطأ شخصي وضرر وعلاقة سببية بينهما، ومن ثم يتعين إلزام المطعون ضدهم بقيمة هذا الضرر، ويكون طلب إلزام مورث المطعون ضدهم بسداد المبالغ المالية التي قام المتوفى بصرفها بدون وجه حق في صورة مكافآت امتحانات عن العام الدراسي 1989/1990، و1990/1991 قائماً على صحيح سنده من القانون والواقع، مع مراعاة أن ما قضت به هذه المحكمة، بهيئة مغايرة في حكمها الصادر في الدعوى رقم 32 لسنة 24 ق أن جملة المبالغ التي حصل عليها المذكور بدون وجه حق تمثلت في مبلغ مقداره 224.920 جنيه.

وتابعت المحكمة: «فيما يتعلق بمبلغ الغرامة المقضى به على مورث المطعون ضدهم ومقداره 300 جنيه، فإن الغرامة هي في حقيقة الأمر عقوبة تم توقيعها على مورث المطعون ضدهم، ولما كان المستقر عليه أن العقوبة شخصية، ومن ثم فإن الغرامة لا توقع إلا على من اقترف الفعل المؤثم الذي يلتزم وحده بسدادها ويتم إجباره على هذا السداد إذا امتنع عن ذلك، وبالتالي فلا مجال لمطالبة الورثة المطعون ضدهم بهذا المبلغ».

وذكرت محافظة الشرقية، أن المدعى عليه كان يشغل وظيفة وكيل وزارة بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، ونسب إليه صرف مكافأة الامتحانات عن العامين الدراسيين 1989/1990، و1990/1991 بالزيادة بمبلغ 3794.32 جنيه حصل منها على مبلغ 1105 جنيهات، وبتاريخ 20/5/1992 صدر ضده حكم المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا في الدعوي رقم 32 لسنة 24 قضائية بتغريمه 300 جنيه فيكون جملة المطلوب منه سداده مبلغ مقداره 3630.150 جنيه، وقامت مديرية التربية والتعليم بالشرقية بمطالبته بسداد المبلغ المشار إليه إلا أنه رفض السداد.