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رسميًا.. الشارقة الإماراتي يضم صفقة

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رسميًا.. الشارقة الإماراتي يضم صفقة الزمالك رسميًا.. الشارقة الإماراتي يضم صفقة

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أعلن نادي الشارقة الإماراتي، تعاقده رسميًا مع الكونغولي بن مالانجو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

ونجح النادي الإماراتي في حسم صفقة بن مالانجو، لمدة 3 سنوات مقبلة، وذلك بعد منافسة قوية مع ناديي والعين الإماراتي.

ورحب نادي الشارقة بلاعبه الجديد عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، دون الكشف عن التفاصيل المادية الخاصة بالصفقة.

يذكر أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، طلب مؤخرا، التعاقد مع بن مالانجو مهاجم الرجاء، لتدعيم خط هجوم الفريق، خلال الموسم المقبل، في ظل العجز الذي يعاني منه الفريق في مركز قلب الهجوم، خاصة بعد فشل مروان حمدي، في إثبات جدارته مع الفريق منذ انضمامه في يناير الماضي قادمًا من فريق المقاصة.

المصرى اليوم

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