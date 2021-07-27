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بالصور.. الرئيس الباكستاني يستقبل وزير الخارجية ويستعرض العلاقات الثنائية

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نوّه بالإجراءات التي اتخذتها المملكة للحفاظ على صحة وسلامة الحجاج

بالصور.. الرئيس الباكستاني يستقبل وزير الخارجية ويستعرض العلاقات الثنائية

استقبل الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي، في القصر الرئاسي بالعاصمة إسلام آباد اليوم، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله.

ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات قيادة المملكة له ولحكومة وشعب باكستان الشقيق، فيما حمله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية .

وفي بداية الاستقبال هنأ رئيس باكستان، خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، على نجاح موسم حج هذا العام 1442هـ، وخلوه من تفشيات وغيره من الأمراض الوبائية الأخرى، كما أشاد بالإجراءات التي اتخذتها المملكة للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام في ظل ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا ومتحوراتها الجديدة.

كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات التاريخية والراسخة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، والتطرق إلى أهمية استكشاف فرص الاستثمار والفرص المتاحة في ضوء رؤية المملكة 2030، بما يحقق المزيد من الازدهار والرفاه للبلدين والشعبين الشقيقين.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان نواف المالكي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

بالصور.. الرئيس الباكستاني يستقبل وزير الخارجية ويستعرض العلاقات الثنائية

بالصور.. الرئيس الباكستاني يستقبل وزير الخارجية ويستعرض العلاقات الثنائية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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