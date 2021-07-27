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محافظ بورسعيد يتابع مستجدات العمل بمحطة صرف صحي الاستثمار
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الأحد 15 أغسطس 2021 07:20 مساءً
كاتبة: بعض المعلومات الموجودة على «جوجل» خطأ
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الأحد 15 أغسطس 2021 07:20 مساءً
استشاري تغذية علاجية يكشف عن مسببات زيادة الوزن
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الأحد 15 أغسطس 2021 07:19 مساءً
كيف تعرف الصديق المزيف من الصادق؟.. استشاري نفسي يجيب
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الأحد 15 أغسطس 2021 07:19 مساءً
دولة عربية تدعو رعاياها في أفغانستان للمغادرة فورا بسبب الأوضاع الأمنية
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الأحد 15 أغسطس 2021 07:19 مساءً
السلطات الأفغانية تفرض حظر التجول في كابل
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الأحد 15 أغسطس 2021 07:19 مساءً
طبيب الأهلي يؤكد جاهزية حسين الشحات
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الأحد 15 أغسطس 2021 07:19 مساءً
اشرف صبحي يهنيء الفائزين ببطولة استريت وورك أوت
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الأحد 15 أغسطس 2021 07:19 مساءً
رحيل الأسطورة .. وفاة جيرارد مولر وأندية العالم تقدم التعازي لبايرن ميونخ
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الأحد 15 أغسطس 2021 07:19 مساءً
النيابة العامة: إيقاف ستة مواطنين تحرشوا بسائحة أجنبية
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الأحد 15 أغسطس 2021 07:11 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
امرأة تنقذ طفلا من موت محتم لحظة سقوطه من النافذة في نوفوكوزنيتسك الروسية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 27 يوليو 2021 05:45 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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