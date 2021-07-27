محمود خيرالله يكتب: بشرٌ بأحجامٍ دقيقة يكبرون فى تجاعيدى (شعر)

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الحبُ ليس طالبا جامعيا

ليس «بلوزة» قصيرةً،

تمشى مُشيّعة بالعيون،

ليس قبلةً سريعةً على أبواب المطاعم،

ولا لمسة يَدٍ حانية فى الميدان،

ليس شربةَ ماءٍ فى نهارٍ عابر،

ليس وعدا كبيرا

من شفاهٍ صغيرة حمراء.

ليس لُغزا،

ليس قطة نربِّيها على النوم مبكرا،

أو نشترى لها السعادةَ من «الصيدليات»،

ليس «كلبا من الجحيم»

يا تشارلز بوكوفسكى *

ليس لعبةً نشتريها للصغيرة،

لكى تستمعَ إلى الموسيقى

وهى تمشِّط شعرَها

ناظرةً إلى العدم،

ليس مرحا دائما،

كما أنه ـ كذلك ـ

ليس حُزناً مُقيما.

الحبُ ليس طالبا جامعيّا،

وليس مصباحَ علاء الدين،

لا يهبُ الضوءَ للغارقين فى الظلمات،

ولا يُحقق أحلامَ الغافلين..

لا شىء .. ـ فى حقيقة الأمر ـ

يُمكنه أن يُشبه الحب.

■ ■ ■

مثل حِفنةٍ من الغبار

قريبا.. سوف يحملنا الهواء

ـ مثل حفنة من الغبار ـ

إلى بعيد.

1 ـ

أخشى ما أخشاه

أن يزدادَ طولا

ذلك الصف

ـ الطويل جدا ـ

من الدموع التى لم أذرِفْها بَعد.

2 ـ

لا أحب أن أكون من هؤلاء

الذين يملكون البيوت،

بينما تلمع المفاتيح

ـ كالكلاب الوفيّة ـ

فى أياديهم.

أنا .. ـ والحمد لله ـ

من هذه الطيورِ الشقية،

التى تحملُ أعشاشَها

ـ بين فكّيها ـ

وتمضى.

ـ 3 ـ

العمرُ الطويلُ لك،

هكذا يقولُ الناس،

لكن لا أحد يستطيع أن يفهم

كيف ابيض شاربك من هولِ الكذب،

ومنذ متى وهو هكذا..

سحابةُ بيضاء لا تُمطر إلّا فى فَمِك.

4 ـ

هذه ليستْ نجمةً

عالقةً فى سماء الله المظلمة،

هذه دمعة فضية

علقها الحنينُ

فى ذيلِ القمر.

5 ـ

أحيانا.. أخبئ الأيامَ فى الكتب،

ثم أدفنها تماما فى الأحلام،

كجملةٍ فعليَّة مرَّت

ـ بالخطأ ـ

أمام حادثٍ عظيم.

6 ـ

طويلٌ.. وصدئ.. مثل مفاتيح البيوتِ القديمة،

هذا العُمر الذى أحمله على ظهرى.

■ ■ ■

دمعةُ وداعٍ واحدة فَقط.. «يا رب»

بعدما أنجب قبيلةً من الرجال

ظلّ يحلم بأن تكون لديه

ـ يوما ما ـ

ابنةٌ،

طفلةٌ صغيرةٌ واحدةٌ

فقط ـ يا رب ـ

تمنحُ السعادةَ نغماتٍ جديدةً

كلّما غنَّت،

وتحمل اسمَه

أيقونةَ ناعمة

على شفتيْها الصغيرتيْن.

■ ■ ■

طفلةُ واحدةٌ فقط

ينامُ شعرُها الطويل

كالليلِ إلى جوارِها،

وتنشر فساتينها ألوانا سعيدة

فى تجاعيده،

ـ كان يحلم ـ

أن يقول لها مرَّة فى حياته

ما يقوله الآباء عادةً:

«يا أمّ أبيك»،

وحين تناديه

ـ كرجلٍ وحيدٍ فى حياتها ـ

تزقزقُ العصافير معها لكى تنادى ربّها..

■ ■ ■

كان يزور الأطباء

حالما بأن تكون لديه

طفلةٌ صغيرةٌ واحدة،

حين تكبر

تخطفُ ابتسامتُها قلوبَ الرجال،

بينما يسهر هو

ـ طوال الليل ـ

لكى يحرسَ السرير

الذى تغفو عليه هذه الابتسامة.

وحين يأتيه الموتُ

ـ كان يحلم ـ

يحمل أشقاؤها الرجال

نعشَه الخشبى على أكتافهم،

بينما تمنحه ابنته

صرخةً وحيدةً ـ على الأقل ـ

تطول كثيراً فى وداعهِ،

كأنّها سوف تقيسُ حبَّها له

بطولِ الصُراخ.

■ ■ ■

هذا الرجل

ـ الذى كان يحلم

بطفلةٍ ـ

ماتَ أمس،

والجنازةُ ظلت تحوّم فى شوارع المدينة،

هادئة كالأطلال،

بلا صُراخ

وبلا جدوى تقريبا،

لأن دمعةً واحدةً

ـ حتى ـ

لم تسْقط فى جنازتِه.