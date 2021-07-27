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استقبل الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك اليوم بمكتبه، البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم.

وتواجد فينجادا داخل مقر نادي الزمالك، وذلك على هامش الدعوة التي تلقاها من إدارة قطاعات الناشئين بالنادي برئاسة الكابتن بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين والمدير الفني للقطاعات، من أجل حضور ورشة عمل فنية للمدربين.

وقام بدر حامد باصطحاب فينجادا بجولة تفقدية داخل ملاعب الناشئين بالنادي.

وعقد المدرب البرتغالي جلسة مع مدربي قطاع الناشئين بالنادي في مبنى الفريق الأول، وقام بإلقاء محاضرة خاصة بالجوانب الفنية وخطط العمل الخاصة بالناشئين.

وفي نهاية المحاضرة قام بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين بإهداء المدرب البرتغالي شعار النادي.