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فينجادا يزور ويحاضر مدربي قطاع الناشئين

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فينجادا يزور الزمالك ويحاضر مدربي قطاع الناشئين فينجادا يزور ويحاضر مدربي قطاع الناشئين

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استقبل الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اليوم بمكتبه، البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم.

وتواجد فينجادا داخل مقر نادي الزمالك، وذلك على هامش الدعوة التي تلقاها من إدارة قطاعات الناشئين بالنادي برئاسة الكابتن بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين والمدير الفني للقطاعات، من أجل حضور ورشة عمل فنية للمدربين.

وقام بدر حامد باصطحاب فينجادا بجولة تفقدية داخل ملاعب الناشئين بالنادي.

وعقد المدرب البرتغالي جلسة مع مدربي قطاع الناشئين بالنادي في مبنى الفريق الأول، وقام بإلقاء محاضرة خاصة بالجوانب الفنية وخطط العمل الخاصة بالناشئين.

وفي نهاية المحاضرة قام بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين بإهداء المدرب البرتغالي شعار النادي.

المصرى اليوم

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