جازان : ضبط 59 كيلوجراما من الحشيش
وقف أمير عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز على الخدمات المقدّمة في دور الإيواء والمطاعم بمدينة أبها ومحافظة خميس مشيط، وذلك...
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن وكالة الوزارة للشؤون التنظيمية (منظم المياه) هي الجهة الوحيدة المختصة باستقبال اعتراضات...
سجلت الأحساء أعلى درجات الحرارة المسجلة اليوم بـ 48 درجة مئوية في حين سجلت السودة أقل درجة بواقع 23. وسجلت المدينة المنورة ورفحاء طقسا...
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن فتح باب...
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب...
صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه إشارة إلى ما سبق إعلانه بشأن التحذير من السفر إلى عدد من الدول، وفي ظل استمرار تفشي جائحة...
علمت «الوطن» أن عدد شركات ومؤسسات العمرة المفعلة للقيام بمهامها في خدمة المعتمرين 127 شركة حتى الآن، كما أن شركات العمرة الأخرى...
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، تمكَّنت من القبض على مواطن في...