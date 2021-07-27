أخبار عاجلة

النيابة العامة: إيقاف ستة مواطنين تحرشوا بسائحة أجنبية -
آل معمر يجتمع مع رئيس مجلس جمهور النصر للوقوف على استعداداتهم -
بالصور.. سيول وادٍ بــ"الموسم" تقطع الطريق وتحبس ٥ قرى بجازان -
نقيب أشراف الحجاز يوضح أهمية تجديد الخطاب الديني -
وزير الري: مصر من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي -
خبير تربوي: مصر تعيش ثورة تعليمية في عهد الرئيس السيسي -
على خطى الأسطورة .. حفيد محمد علي كلاي يهزم منافسه الأول بالقاضية -
أستاذ اجتماع: العشوائيات تنتج متطرفين.. والإسكان الجديد يعزز الانتماء -
طالبان: سنعلن قريبا الإمارة الإسلامية من القصر الرئاسي في كابول -
«سي ان ان»: الولايات المتحدة قد ترسل قوات إضافية إلى أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. الوطن السعودية

جازان : ضبط 59 كيلوجراما من الحشيش

Print

أمير عسير يتابع خدمات دور الإيواء بأبها وخميس مشيط

وقف أمير عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز على الخدمات المقدّمة في دور الإيواء والمطاعم بمدينة أبها ومحافظة خميس مشيط، وذلك...

5cd0a75f47.jpgأبهـا: الوطن
649627408d.jpg17 ذو الحجة 1442 هـ

عاجل | بعد 20 عاما.. البيئة تتولى البت بشكاوى المياه و5 ضوابط للتصعيد

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن وكالة الوزارة للشؤون التنظيمية (منظم المياه) هي الجهة الوحيدة المختصة باستقبال اعتراضات...

icon-byline.pngالرياض : الوطن
icon-clock.png17 ذو الحجة 1442 هـ

طقس شديد الحرارة في 3 مدن والأحساء الأعلى

سجلت الأحساء أعلى درجات الحرارة المسجلة اليوم بـ 48 درجة مئوية في حين سجلت السودة أقل درجة بواقع 23. وسجلت المدينة المنورة ورفحاء طقسا...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png17 ذو الحجة 1442 هـ

وظائف | فتح باب القبول والتسجيل في برنامج الترميز الطبي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة للتخصصات الصحية عن فتح باب...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png17 ذو الحجة 1442 هـ

الرياض : القبض على 4 مواطنين يسطون على المنازل والمحال التجارية

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png17 ذو الحجة 1442 هـ

السعودية : المسافرون لدول محظورة سيمنعون من السفر 3 سنوات

صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه إشارة إلى ما سبق إعلانه بشأن التحذير من السفر إلى عدد من الدول، وفي ظل استمرار تفشي جائحة...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png17 ذو الحجة 1442 هـ

عاجل | 127 شركة لخدمة المعتمرين

علمت «الوطن» أن عدد شركات ومؤسسات العمرة المفعلة للقيام بمهامها في خدمة المعتمرين 127 شركة حتى الآن، كما أن شركات العمرة الأخرى...

icon-byline.png مكة المكرمة: فهد الإحيوي
icon-clock.png17 ذو الحجة 1442 هـ

الرياض: القبض على مواطن أتلف جهاز رصد آلي

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، تمكَّنت من القبض على مواطن في...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png17 ذو الحجة 1442 هـ

الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 609 حالات إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

السعودية تسجل 609 حالات إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

على مدى 10 أيام.. انطلاق الأعمال البحثية بالجامعة السعودية الإلكترونية

على مدى 10 أيام.. انطلاق الأعمال البحثية بالجامعة السعودية الإلكترونية

السعودية تعلن للمرة الأولى: متحور دلتا موجود في المملكة

السعودية تعلن للمرة الأولى: متحور دلتا موجود في المملكة

جامعة الطائف تدخل تصنيف شنغهاي للمرة الأولى.. وتحل رابعًا بين الجامعات السعودية

جامعة الطائف تدخل تصنيف شنغهاي للمرة الأولى.. وتحل رابعًا بين الجامعات السعودية