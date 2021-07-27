رئيس حي المنتزه تكشف حقيقة ميل عقار جديد بمنطقة فيكتوريا بالإسكندرية

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نفت المهندسة جيهان مسعود، رئيس حى المنتزة، الأنباء المتداولة عن ميل عقار جديد بمنطقة فيكتوريا بالإسكندرية، وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تداولوا صورا لعقار بمنطقة الساعة فكتوريا، قيل إن به ميلاَ خطير وقد يتسبب في كارثة إذا زاد الميل، مطالبين بتدخل الأجهزة المعنية على غرار تدخلهم في عقار السيالة المائل.

وأوضحت«مسعود» في تصريحات صحفية لها اليوم، أن العقار على تلك الحاله منذ عشرات السنين، ولا يمثل أي خطورة على قاطنيه وسبق تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار وأكدت سلامته انشائيا ولا يوجد أي شكاوى من قاطنيه أو حتي الجيران.

وأضافت رئيس الحي، أنها فؤجت بحملة على السوشيال ميديا تطالب بالتدخل لانقاذ قاطنى العقار وعندما استدعت مسئولي الإدارة الهندسية واطلعت على ملف العقار تأكدت من سلامته، موضحه أنه من الممكن تشكيل لجنه هندسية لمعاينة العقار مرة أخرى وبيان أن كان هناك جديد أو خطورة تستدعي التدخل.