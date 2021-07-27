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محافظ أسوان: كارت أحمر لأي شركة متقاعسة

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محافظ أسوان: كارت أحمر لأي شركة متقاعسة محافظ أسوان: كارت أحمر لأي شركة متقاعسة

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عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اجتماعًا موسعًا مع قيادات ومسؤولي الأجهزة التنفيذية، ورؤساء المراكز والمدن للوقوف على نسب الإنجاز والأعمال الجارى تنفيذها داخل 31 قرية رئيسية و100 قرية فرعية و315 كفرا ونجعا وعزبة بمراكز كوم أمبو وإدفو ونصر النوبة، في إطار المتابعة الدورية للمشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح «التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة» والتي تستهدف تحسين مستوى المعيشة وجودة المرافق والخدمات العامة.

وأكد اللواء أشرف عطية أن حياة كريمة هو مشروع قومي يستحوذ على اهتمام الدولة والحكومة لرفع مستوى جودة الحياة من خلال تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين المقيمين بالقرى المستهدفة، وهو الذي يتطلب تحديد المهام والتكليفات والتنسيق العرضى بين جهات المرافق العامة، مع المتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات الإنجاز والمعوقات التي تؤخر عمليات التنفيذ للعمل على مواجهتها وتذليل الصعاب لسرعة الانتهاء من كافة المشروعات، وفقًا للبرامج الزمنية المحددة سواء في صدور قرارات التخصيص أو الاستثناء من الاشتراطات البنائية أو اختلاف وجهات النظر حول التصميمات الموضوعة.

وشدد على أنه سيتم رفع الكارت الأحمر أمام أي شركة متقاعسة أو متأخرة في تحقيق معدلات الإنجاز المطلوبة حيث لا توجد أي رفاهية أمام الجميع لحدوث أي تأخير حتى تكون هذه المشروعات لها مردود إيجابى وملموسة على أرض الواقع لدى المواطن البسيط، وهو الذي يستلزم توعية ومشاركة المواطنين داخل القرى لحجم الجهود المبذولة وتفاصيل المشروعات وبياناتها.

المصرى اليوم

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