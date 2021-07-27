عقد 58 جلسة ونظر 146 مشروع قانون.. «النواب» يوافق على فض دور الانعقاد الأول

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وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الثلاثاء، على فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.

وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، فض دور الانعقاد وفقا لنص اللائحة الداخلية، وقال: «أعلن فض دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني في الوقت الذي سيصدر به قرار من رئيس الجمهورية».

وأضاف «جبالى» موجها حديثه للنواب: «لقد أنجزتم الكثير في 6 أشهر أي نصف دور انعقاد، ولدينا طمع وطموح أن يكون الجهد مضاعفا خلال دور الانعقاد المقبل، وستتعاون معنا الحكومة لتحقيق ذلك».

ووعد رئيس المجلس الأعضاء بأنه سيكون هناك لقاءات في فترة توقف الجلسات.

وأعلن المجلس بيانا بما أنجزه خلال دور الانعقاد الأول، موضحا أنه عقد 58 جلسة بإجمالي 278 ساعة عمل، وبلغ عدد المتحدثين خلالها 532 متحدثا و421 مداخلة، كما نظر المجلس 146 مشروع قانون مقدمة من الحكومة والأعضاء بإجمالي 1749 مادة، كما ناقش 3 قرارات جمهورية بإعلان ومد حالة الطوارئ حفاظا على متطلبات الأمن القومي للبلاد.

وأشار البيان إلى أن المجلس نظر 128 طلب إحاطة داخل الجلسة العامة، و833 طلبا في اللجان النوعية، ونظر 230 سؤالا و265 اقتراح برغبة، كما نظر المجلس 3 طلبات رفع حصانة و6 حالات خلو مقعد.

وأوضح البيان أن الجان النوعية عقدت 1502 اجتماع استغرقت نحو 2115 ساعة، أصدرت خلالها 865 تقريرا نظر المجلس منها 812 تقريرا.

وطالب «جبالى» خلال قراءة بيان الإنجازات، الأعضاء بالهدوء والاستماع إلى البيان، قائلا: «هذه إنجازاتكم فاستمعوا إليها».