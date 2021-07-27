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وكيل الأزهر يعتمد نتيجة البعوث الإسلامية للشهادتين الإعدادية والثانوية للوافدين

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وكيل الأزهر يعتمد نتيجة البعوث الإسلامية للشهادتين الإعدادية والثانوية للوافدين وكيل الأزهر يعتمد نتيجة البعوث الإسلامية للشهادتين الإعدادية والثانوية للوافدين

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اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الأول للشهادتين الإعدادية والثانوية ‏الأزهرية لمعهدي البعوث الإسلامية للطلاب الوافدين، للعام الدراسى 2020/2021م‎.‎

وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية ‏30.88%، بينما بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الثانوية 42.55%.‏

وجاء فى المركز الأول فى الشهادة الثانوية للبعوث الطالب برهان الدين شبير عباسي، من دولة الهند، والأول مكرر ‏الطالب عمر برزوشي، من دولة ألبانيا، وحل فى المركز الثالث الطالب مصطفى الشيخ على أصغر، من دولة الهند، بينما جاء فى المركز الرابع الطالب حسين طاهر حاجي، من دولة الهند‎.‎

وفى الشهادة الإعدادية حصلت الطالبة الروسية كوثره خضريوفا، على المركز الأول، وحل فى المركز الثاني الطالب ‏محمد محمود حسن، من دولة بنجلاديش، بينما جاء فى المركز الثالث الطالب تشا سنت تميم، مندولة توجو، بينما حل ‏في المركز الرابع الطالبة مابنغ ينغ، من دولة الصين‎.‎

وتيسيرًا على الطلاب وجه وكيل الأزهر بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية، وحرص على تقديم التهنئة ‏‏للطلاب الناجحين، متمنيًا دوام التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.‏

المصرى اليوم

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