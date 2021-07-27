الأولى على الشرقية لدبلوم المدارس الفنية : بالإصرار والعزيمة حققت هدفي

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داخل مدينة العاشر من رمضان بالشرقية، تقيم أسرة الطالبة فاطمة زين يوسف العوضي، صاحبة المركز الأول لدبلوم المدارس الفنية الزراعية للتعليم والتدريب المزدوج، بمدرسة «السلطان عويس» على مستوى الجمهورية، بنسبة نجاح ٩٦.١٠% وبعد إعلان نتيجة أوائل الدبلومات الفنية وإبلاغ والدها من قبل نائب وزير التعليم بالنتيجة عمت الفرحة بين أسرتها المكونة من الأب مدير إنتاج بإحدي شركات المنسوجات، والأم التي تعمل ربة منزل وشقيقيها الاثنين هي أوسطهما.

ووسط هذه الفرحة العارمة، كانت الفتاة صاحبة المركز الأول تجلس رغم الإرهاق الواضح عليها جراء المجهود الكبير الذي بذلته طوال فترة الامتحانات والابتسامة التي لا تفارق وجهها وسط التهاني التي انهالت عليها من الأصدقاء والجيران.

قالت فاطمة إنها توقعت الحصول على المركز الأول على مستوي الجمهورية كونها من الطلاب المتفوقين وفور علمها بالخبر انهالت الدموع من عينيها وسط فرحة عارمة من والدها ووالدتها، وتوافد الأهل والجيران على منزلهم للتهنئة.

وأضافت أن والدها ووالدتها وبعض المدرسين بالمدرسة كان لهم الفضل الكبير في تهيئة الجو المناسب للمذاكرة والجد والاجتهاد من أجل الحصول على أعلي الدرجات وخاصة مستر ناصر وصفي، ومستر حماده شمردن، ومس كريمة، مؤكدة أنها وضعت نصب عينيها تحقيق هدفها وهو الحصول على المركز الأول على مستوي الجمهورية، وبتوفيق الله وبإصرارها وعزيمتها حققت حلمها رغم ما واجهته من صعاب.

وعن ساعات المذاكرة، قالت فاطمة إنها كانت تذاكر لمدة ١٠ ساعات طوال العام وزادت نسبة ساعات المذاكرة مع دخول الامتحان في محاولة للتركيز الشديد في المواد الدراسية وأنها كانت تعتمد على الفهم وليس الحفظ وسوف تلتحق بكلية الزراعة جامعة الإسماعيلية كونها تحب هذا المجال، وأنها تهدي نجاحها وتفوقها لوالديها ومدرسيها الذين ساهموا، في قدر كبير، فى حصولها على المركز الأول.