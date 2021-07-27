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رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى وفاة والدها الـ23 بكلمات مؤثرة: «مفتقدة حضنك»

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رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى وفاة والدها الـ23 بكلمات مؤثرة: «مفتقدة حضنك» رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى وفاة والدها الـ23 بكلمات مؤثرة: «مفتقدة حضنك»

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أحيت الفنانة رانيا فريد شوقي ذكرى وفاة والدها الفنان الراحل بعد غياب عن عالمنا دام لـ 23 عامًا، بكلمات تعبر عن اشتياقها وحبها لـ«شوقي».

قالت الفنانة عبر صفحتها الشخصية بـ«انستجرام»: «٢٣ سنة على غيابك عني، كلام العالم لا يكفي عشان أوصف حبي ليك، مافيش يوم مر عليا وإنت مش معايا أو مش بتكلم عنك».

وتابعت: «دعائي ليك لا ينقطع، ومن نعم ربنا الكبيرة أوي عليا إني بنتك يا أحن وأطيب وأعظم أب. وحشتني أوي. مفتقدة حضنك حضن الأمان والسعادة ليا. أنا عايشة بيك يا روح روحي. الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته».

المصرى اليوم

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