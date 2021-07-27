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ميقاتي: لم أكن لأقبل التكليف لولا حصولي على ضمانات خارجية

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ميقاتي: لم أكن لأقبل التكليف لولا حصولي على ضمانات خارجية ميقاتي: لم أكن لأقبل التكليف لولا حصولي على ضمانات خارجية

جي بي سي نيوز :- قال رئيس اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي إنه لم يكن ليقبل التكليف لولا حصوله على "ضمانات خارجية"، مشيرا إلى أنه بالتعاون مع رئيس الجمهورية ميشال عون "سنشكل الحكومة المطلوبة".

وقال ميقاتي في تصريح من قصر بعبدا بعد لقائه الرئيس عون: "أبلغني رئيس الجمهورية نتيجة ​الاستشارات النيابية​ الملزمة وتم تكليفي بتشكيل الحكومة​ ​الجديدة"، شاكرا ​الرئيس عون​ وكل النواب "الذي سماني ومن لم يسميني".

وأضاف : "أريد ثقة الشعب، ثقة كل رجل وسيدة، كل شاب وشابة.. أنا ليس لدي عصا سحرية ولا أستطيع فعل العجائب والمهمة صعبة لكننا سننجح اذا تضافرت كل جهودنا بدون مناكفات ومهاترات واتهامات متبادلة".

وكشف أنه "لولا حصولي على الضمانات الخارجية لم أكن لأقبل هذا التكليف"، وتابع قائلا: "أنا مطمئن.. الوقت حان للحد من تمدد النار، وأنا متأكد أنه بالتعاون مع الرئيس سنشكل الحكومة المطلوبة التي يجب عليها تنفيذ المبادرة الفرنسية والتي هي لمصلحة لبنان والاقتصاد اللبناني حتى ننشل هذا البلد من الانهيار، وأنا وأخذت على عاتقي ألا أتحدث وخير الكلام ما دل".

المصدر: RT

جي بي سي نيوز

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