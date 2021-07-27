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النيابة العامة: إيقاف ستة مواطنين تحرشوا بسائحة أجنبية
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الأحد 15 أغسطس 2021 07:11 مساءً
آل معمر يجتمع مع رئيس مجلس جمهور النصر للوقوف على استعداداتهم
-
الأحد 15 أغسطس 2021 07:11 مساءً
بالصور.. سيول وادٍ بــ"الموسم" تقطع الطريق وتحبس ٥ قرى بجازان
-
الأحد 15 أغسطس 2021 07:11 مساءً
نقيب أشراف الحجاز يوضح أهمية تجديد الخطاب الديني
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الأحد 15 أغسطس 2021 07:05 مساءً
وزير الري: مصر من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي
-
الأحد 15 أغسطس 2021 07:05 مساءً
خبير تربوي: مصر تعيش ثورة تعليمية في عهد الرئيس السيسي
-
الأحد 15 أغسطس 2021 07:05 مساءً
على خطى الأسطورة .. حفيد محمد علي كلاي يهزم منافسه الأول بالقاضية
-
الأحد 15 أغسطس 2021 07:05 مساءً
أستاذ اجتماع: العشوائيات تنتج متطرفين.. والإسكان الجديد يعزز الانتماء
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الأحد 15 أغسطس 2021 07:05 مساءً
طالبان: سنعلن قريبا الإمارة الإسلامية من القصر الرئاسي في كابول
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الأحد 15 أغسطس 2021 07:05 مساءً
«سي ان ان»: الولايات المتحدة قد ترسل قوات إضافية إلى أفغانستان
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الأحد 15 أغسطس 2021 07:04 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
شاب روسي يعيد الحياة للسيارات الكلاسيكية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 27 يوليو 2021 04:49 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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