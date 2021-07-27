مصرع وإصابة 26 شخصًا في حادث سير على الطريق الساحلي بمطروح

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأُصيب 22 آخرون، الثلاثاء، في حادث سير على طريق مطروح الإسكندرية الساحلى الدولي عند قرية جلالة بالضبعة.

وتم نقل المصابين لمستشفى الضبعة وإجراء الإسعافات اللازمة لهم، وإيداع الجثث مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

والمتوفون هم على محمد على عطية، 25 سنة، ورمضان على عطية، 36 سنة، ومحمود محمد أحمد، 15 سنة، وفاطمه إبراهيم على 40 سنة.

أما المصابون فهم: سعاد محمد على، 23 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وهدير محمد على، 16 سنة، مصابة بجروح متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، ورودينا مصطفى خميس، 9 شهور، جرح بالوجه، وعبدالرحمن مصطفى خميس، 4 سنوات، جرح بالوجه، وجودي وليد على، 12 سنة، جرح باليد اليمنى والقدم اليمنى، وجنى رمضان على عطية، 5 سنوات، جرح باليد اليسرى والفم، وعمر عاشور محمد، 12 سنة، مصابا باشتباه واشتباه نزيف بالمخ، ويوسف رمضان على، 12 سنة، جرح بالرأس، ومحمد زهران عتريس، 16 سنة، وبلال رمضان على، 13 سنة، جروح متفرقة بالجسم، ورامي وليد عطية، ومحمود عاشور محمد، 14 سنة، وهند على عطية، 35 سنة، اشتباه نزيف بالمخ وجرح بالرأس، وندى عاشور محمد، اشتباه نزيف بالمخ، ومنى زهران عتريس، 17 سنة، جرح بالرأس، وشيماء على عبده، 25 سنة، وسحر على عطية 40 سنة، جروح متفرقة بالجسم، واسينات على عطية 10سنوات، جروح متفرقة بالجسم، وأحمد محمد أحمد، 19 سنة، جروح متفرقة بالجسم، وحمد علاء فضل، جروح متفرقة بالجسم، ودلال رمضان على، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وشيماء شعبان محمود، 37 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.