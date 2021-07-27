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«الديكور السينمائي» ضمن دورة الدراسات الحرة بقصر السينما

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«الديكور السينمائي» ضمن دورة الدراسات الحرة بقصر السينما «الديكور السينمائي» ضمن دورة الدراسات الحرة بقصر السينما

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تعلن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، عن استحداث تخصص «الديكور السينمائي» ضمن فعاليات دورة الدراسات السنيمائية الحرة لعام 2021، والتي ستبدأ يوم الأحد 1 أغسطس المقبل.

تقام الدورة بقصر ثقافة السينما بجادن سيتى، وتحاضر فيها د. مروة عزب أستاذ الديكور بالمعهد العالى للسينما، وشادى العنانى مهندس الديكور السينمائى، بقيمة اشتراك ألف وخمسائة جنيه.

يأتي ذلك تنفيذًا لسياسة وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة نحو تنمية العمل في المجال الفني ورعاية المواهب الفنية وصقلها.

المصرى اليوم

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