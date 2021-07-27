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وزير الكهرباء يباشر أول يوم عمل من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية

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وزير الكهرباء يباشر أول يوم عمل من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية وزير الكهرباء يباشر أول يوم عمل من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية

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باشر الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الثلاثاء، أعماله من مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، كأول يوم عمل من المقر الجديد، قبل نقل ديوان عام الوزارة بشكل رسمي، وذلك في إطار استعدادت الوزارات والهيئات والجهات المختلفة للانتقال للعمل بالعاصمة الإدارية.

وعقد وزير الكهرباء اجتماعات مع بعض الشركات الخاصة العاملة في مجال الكهرباء والطاقة، كما راجع عددا من المراسلات بمقر الوزارة الجديد.

جدير بالذكر أن الوزارة تستعد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة بشكل رسمي، في إطار خطة الدولة لنقل كل مباني الوزارات والهيئات الحكومية والعمل من العاصمة الإدارية الجديدة.

المصرى اليوم

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