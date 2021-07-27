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خدمة المجتمع والبيئة بجامعة أسوان يقرر إجراء دراسة على قرى مبادرة حياة كريمة

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خدمة المجتمع والبيئة بجامعة أسوان يقرر إجراء دراسة على قرى مبادرة حياة كريمة خدمة المجتمع والبيئة بجامعة أسوان يقرر إجراء دراسة على قرى مبادرة حياة كريمة

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انعقد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برئاسة الدكتور مجدي محمد علي، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بحضور الهيئات ذات الصلة والدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان ورئيس مجلس إدارة شركة العليا لتوزيع الكهرباء ورئيس مركز ومدينة أسوان ورئيس جهاز مدينة اسوان الجديدة ورئيس هيئة السد العالي وخزان أسوان ورئيس فرع الهيئة لتنمية بحيرة السد العالي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة ومدير فرع جهاز شؤون البيئة بأسوان رئيس مجلس إدارة نادي التجديف ومدير فرع هيئة تعليم الكبار ووكلاء الكليات لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة علي أن المجلس وافق على إجراء دراسات خاصة بمميزات وسمات كل قرية من قرى مبادرة حياة كريمة سواء حرف أو منتجات أو زراعية وذلك بالتنسيق مع فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة أسوان.

ووافق المجلس علي إنشاء مركز لتدوير المخلفات الصلبة والسائلة كوحدة ذات طابع خاص بالجامعة بالتعاون مع محافظة أسوان.

ووافق المجلس على تفعيل النشاط السنوي الصيفي بمقر الجامعة بصحاري على أن يكون اشتراك الفرد 100 جنيه ولاسرة 250 خلال أشهر الصيف واعضاء هيئة التدريس مجانًا.

ووافق المجلس علي إقامة معرض سنوي لعرض المنتجات والمقررات الدراسية لطلاب كلية الآثار.

المصرى اليوم

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