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قبرص تتهم تركيا بزعزة أمن المنطقة وتصدير فكر «الإخوان»

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قبرص تتهم تركيا بزعزة أمن المنطقة وتصدير فكر «الإخوان» قبرص تتهم تركيا بزعزة أمن المنطقة وتصدير فكر «الإخوان»

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قال وزير الدفاع القبرصي شارلامبوس بتريدس، الثلاثاء، إن تركيا تزعزع استقرار المنطقة وتصدر فكر الإخوان من أجل مصالحها، متوقعا فرض عقوبات أوروبية عليها جراء سلوكها.

وأوضح بتريدس أن بلاده تأمل في تعزيز التعاون العسكري مع ودول الخليج، مشيراً إلى أنها قررت زيادة التعاون العسكري مع لأهميتها في استقرار المنطقة.

وأضاف وزير الدفاع القبرصي أن تصرفات تركيا تعيق التوصل إلى حل لنزاع «فاروشا»، مشددا على أنها تجاهلت كل القرارات الأممية المتعلقة بالبلدين، لافتًا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفض التعاون من أجل حل القضايا الخلافية.

وأعلن ووزير الدفاع القبرصي أن بلاده ستكمل التنقيب عن النفط والغاز في مياهها الإقليمية.

وعاد اسم مدينة «فاروشا» المتنازع عليها بين تركيا وقبرص إلى التداول مجددا خلال الأيام الماضية، بعدما وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنقل السيطرة على المدينة المهجورة إلى القبارصة الأتراك، ما أثار معارضة شديدة من كل القوى العالمية والإقليمية.

وقبل أيام، أكد وزيرا خارجية قبرص واليونان أنهما ينسقان الخطوات المقبلة حول هذه المسألة، مؤكدين أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة.

وأبدى الطرفان رفضهما لحلول تركيا بشأن المشكلة القبرصية، كما نقلت وكالة الأنباء القبرصية عن خريستودوليديس قوله إن «الإجراءات الاستفزازية التي تقوم بها تركيا في قبرص المحتلة تهدف إلى الترويج لأشكال أخرى من الحلول لمشكلة قبرص، والتي لن نقبلها نحن ولا المجتمع الدولي».

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