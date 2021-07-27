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«على سهوة».. روبي تتعاقد على ميني ألبوم لصيف ٢٠٢١

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«على سهوة».. روبي تتعاقد على ميني ألبوم لصيف ٢٠٢١ «على سهوة».. روبي تتعاقد على ميني ألبوم لصيف ٢٠٢١

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تعاقدت النجمة «روبي» مع المنتج محمد رشيدي على ميني ألبوم لصيف «٢٠٢١»، ويضم 5 أغنيات يتم طرحهم على فترات متقاربة خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكد محمد رشيدي أنه تم التعاون في الميني ألبوم مع عدد من أهم صناع الأغنية بالعالم العربي منهم؛ الشعراء مصطفى حسن، صابر كمال، والملحنين بلال سرور ومحمد حمزه ومحمد يحيي والموزعين أحمد عادل وامين نبيل وهاني يعقوب وأحمد ابراهيم.

ومن المقرر طرح أولى أغاني الألبوم، ٥ أغسطس القادم وتحمل عنوان «على سهوة»، كلمات صابر كمال، ولحن بلال سرور، وتوزيع أحمد عادل، وإنتاج محمد رشيدي RPMUSIC.

وتنتظر روبي عرض مسلسلها الجديد «شقة ٦» بطولتها بمشاركة الفنان أحمد حاتم وصلاح عبدالله ومن إنتاج طارق بدراوي واخراج محمود كامل ومن المقرر طرحه بداية الشهرة المقبل.

المصرى اليوم

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