أول تعليق برلماني على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد

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قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، إن الرئيس التونسي قيس سعيد، سعى بشجاعة إلى مجموعة من القرارات والإجراءات التاريخية الحاسمة، والتي من شأنها إنهاء هيمنة جماعة الإخوان المسملين، ووضع حد إلى نشر سمومها في جسد المجتمع التونسي.

وأضاف رضوان في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إن جماعة الإخوان الإرهابية، حاولت جر المجتمع التونسي إلى الفوضى والخراب، لأنهم لا يعرفون سوى لغة الاستحواذ والإقصاء، ولا يجب التعامل معهم إلا بكافة الطرق الرادعة، حفاظا على الأوطان والمجتمعات العربية.

وشدد رضوان على أن الرئيس التونسي يمضي في قراراته متسلحا بحالة من التأييد الشعبي، والحرص الشديد على احترام الدستور والقانون والحريات، خاصة بعدما أكد خلال استقباله رئيس المجلس الأعلى للقضاء وعددا من أعضائه، حرصه على احترام الدستور ومقتضياته وفرض القانون على الجميع وضمان استقلال القضاء في «هذه المرحلة الدقيقة» من تاريخ تونس.

وأشار «رضوان» إلى أن قرارات الرئيس التونسي الأخيرة، ستكون بمثابة «شوكة في حلق» جماعة الإخوان المسلمين، وأنها سيكون لها الفضل في تمكين الشعب التونسي ليكون له الكلمة الفصل في إنهاء المحاولات المتكررة من تنظيمات الإخوان للسيطرة على بلد عربي، بعد محاولات سابقة فاشلة لتلك الجماعة الدموية في السطو على السلطة بالدول العربية خلال السنوات العشرة الأخيرة.