محافظ بني سويف يُدشًن 6 محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية (صور)

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دشّن الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الثلاثاء، 6 محطات لتوليدالكهرباء من الطاقة الشمسية بدواوين الوحدات المحلية بمركز ومدينة ببا ،في إطار المشروع الطموح الذي تسعى في تنفيذه المحافظة لتوفير الكهرباء اللازمة للمباني الخدمية ومقار الوحدات المحلية والمصالح الحكومية من الطاقة الشمسية ،وضمن توجه الدولة بتنويع مصادر الطاقة والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة والتي تتميز بسهولة أعمال صيانتها وربطها على الشبكة العمومية وتوافر مصدر دائم ومتجدد للطاقة من الشمس.

جاء ذلك خلال زيارته لمحطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية أعلى مبني الوحدة المحلية لمجلس قروي طنسا بني مالو،وذلك بحضور الدكتورعاصم سلامة نائب المحافظ،و بلال حبش نائب المحافظ،المحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة ببا.

واستمع المحافظ لعرض موجز عن المحطة التي تعتبر واحدة ضمن ست محطات لتوليد الطاقة الشمسية على مستوى مركز ومدينة ببا بطاقة إجمالية 75 كيلو وات للمحطات الــ 6 وإجمالي تكلفة مليون و150 ألف جنيه،حيث تم إنشاء تلك المحطات أعلى أسطح مباني دواوين الوحدات المحلية بكل من :مجلس المدينة بطاقة 25كيلو وات، و5محطات آخرى بــ( جزيرة ببا وسدس الأمراء،صفط راشين وقمبش الحمراء ) بقدرة 10 كيلو وات لكل محطة «على حدة».