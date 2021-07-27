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محافظ المنيا يكلف لجنة الإزالات بمعاينة 4 منازل تصدعوا بسبب هبوط أرضي في «آبا الوقف»

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محافظ المنيا يكلف لجنة الإزالات بمعاينة 4 منازل تصدعوا بسبب هبوط أرضي في «آبا الوقف» محافظ المنيا يكلف لجنة الإزالات بمعاينة 4 منازل تصدعوا بسبب هبوط أرضي في «آبا الوقف»

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كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الثلاثاء، لجنة المنشات الآيلة للسقوط لمعاينة 4 منازل تعرضوا للتصدع بقرية آبا الوقف بمركز مغاغة، شمال المنيا، لتحديد مدي صدور قرار بإزالتهم أو ترميهم، في أعقاب حدوث هبوط ارضي بالمنطقة- رجح الأهالي قيام احد الأفراد بالحفريات غير الشرعية عن الآثار .

وقال احمد راشد، نائب رئيس مركز مغاغة، أن لجنة فنية من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، قامت بإجراء معاينة لخطوط المياه بالمنطقة، دون رصد عيوب فنية، وقد تم التحفظ على موقع الهبوط، وفرد كردون امني بالمنطقة تنفيذا لقرار النيابة العامة.

كان اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، قد تلقي بلاغا من أهالي قرية آبا الوقف بمركز مغاغة، شمال المنيا، بتعرض 4 منازل لتصدعات، بسبب هبوط ارضي بالتربة .

انتقل فريق الحماية المدنية، وفريق من مركز شرطة مغاغة، والوحدة المحلية، للموقع وتبين حدوث تصدعات وتشققات بحوائط المنازل، نتيجة هبوط ارضي .

تم إجراء فحص لخط مياه الشرب وتبين سلامه، فيما كشفت التحريات الأولية وشهود عيان قيام احد الأفراد بإجراء عمليات حفريات غير شرعية عن الآثار بالمنطقة.

تم التحفظ على الموقع وفرض كردون امني، وإخلاء المنازل من السكن، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التص

المصرى اليوم

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