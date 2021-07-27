★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

فوجىء محافظ بنى سويف والوفد المرافق له أثناء تفقد ومتابعة إنشاء المشروعات في مبادرة «حياة كريمة» بقرى مركز ببا، الثلاثاء، بعدد من المواطنيين يهتفون» السيسى يا حبى يا حته من قلبى«، تعبيرًا عن رضائهم عن تنفيذ المبادرة في 46 قرية، ورد المحافظ: «رسالتكم ستصل إلى الرئيس إن شاء الله».

كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تفقد عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها بقرى مركز ببا والبالغ عددها 46 قرية،ضمن المشروع القومي لتطوير القرى في إطارالمبادرة الرئاسية«حياة كريمة»الذي يتم تنفيذه في 66 قرية بمركزي ناصر وببا،وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،وبلال حبش نائب المحافظ،العميد عماد الدين عبدالسميع المستشار العسكري للمحافظة، الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، والمحاسب هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا.

وتفقد محافظ بني سويف مشروع إنشاء مخازن الأدوية بمستشفى طنسا بني مالو،على مساحة 405 مترا،بتكلفة إجمالية تزيد عن 28 مليون جنيه، واستمع لشرح موجز عن الموقف التنفيذي للمشروع الذي تنفذه الهيئة القومية للإنتاج الحربي،ووصلت نسبة التنفيذ إلى 40 %،والذي يعتبر واحدا ضمن 5 مشروعات يتم تنفيذها بمستشفيات: الصدر والفشن والواسطى وشاطر زادة باهناسيا، وتبلغ تكلفتها الإجمالي أكثر من 180 مليون جنيها.

وأشاد المحافظ بمشروعات مخازن الأدوية التي سيمثل إضافة هامة وكبيرة لدعم المنظومة الصحية في مجال توفير احتياطي إستراتيحي من الأدوية والمستلزمات الطبية لتغطية احتياجات المستشفيات والوحدات الصحية، الأمر الذي يسهم بشكل كبيرفي مواجهة أية تداعيات طارئة في القطاع الصحي،لاسيما وأن المخازن يتم تصميمها بمواصفات عالية ومتطورة وفق أحدث نظم تخزين باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.

كما تفقد المحافظ المجمعين الخدميين بقريتي طنسا بني مالو وسدس الجاري إنشاؤهما ضمن 6 مجمعات خدمية بقرى (جزيرة ببا، قمبش،هلية ،صفط راشين بجانب طنسا وسدس الأمراء)،في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري،وسيضم المجمع الخدمي العديد من الخدمات المختلفة بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى(مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين،مكتب بريد،وحدة للتضامن الاجتماعي،مكتب تموين، شهر عقاري )بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمعات.

وشدد المحافظ على أهمية استمرار المتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة ومتابعة الشركات المنفذة للأعمال،والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها،وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة، مع التأكيد على تكليف كافة القطاعات بارسال تقريرأسبوعي«كل فيما يخصه»يشمل نسبت التنفيذ والإنـجاز ومعوقات سيرالأعمال «إن وجدت» لتذليلها وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات والوزارات المعنية.