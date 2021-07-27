«أورام الاقصر» تحتفل بمرور عام على أول طفل تلقى العلاج داخلها وتكرم الفرق الطبية

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احتفلت مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بمحافظة الأقصر، بمرور عام على استقبال أول طفل مريض بالسرطان لتنطلق رحلة العلاج المجانية لأطفال الصعيد، حيث وصل أول طفل للمستشفى في شهر يوليو 2020، ويجرى مواصلة العمل في أول صرح طبي لعلاج سرطان الأطفال بالصعيد بدعم كبير من وزراء مصر وكبار رجال الخير في مختلف أرجاء الجمهورية.

مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان

وتم تنظيم الإحتفالية وسط اجواء من البهجة والفرحة بين الأطفال المشاركين في الحفل، حيث تحدث الدكتور هانى حسين التنفيذي لمستشفي شفاء الأورمان، وقدم التهنئه لكافة أعضاء فريق العمل بمستشفي شفاء الاورمان لسرطان الاطفال الجديدة، وذلك بمناسبة مرور سنة على الإفتتاح، معبراً عن سعادته الكبيرة بالجهد المبذول من الفريق الطبي لخدمة كل طفل داخل المستشفى، وقدم الشكر للفريق الطبي على مستوى الخدمة التي تقدمها المستشفي للأطفال المصابين في السرطان في الصعيد.

فيما تحدث الدكتور أحمد مجدي المدير الطبي لمستشفي شفاء الأورمان، وعبر عن تقديره للجهد المبذول من كل فريق العمل من أطباء وتمريض وصيادلة ومهن معاونة، كما حث فريق العمل على مواصله الجهد لكي تتبوأ المستشفي مكانها كمركز إقليمي في علاج سرطان الاطفال .

مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان

وتحدث الدكتور محمود الزمبيلي رئيس قسم سرطان الأطفال بالمستشفى، عن رحله المستشفي خلال سنة حيث أن المستشفي استقبلت 350 طفل مصاب بالسرطان يتم علاجهم في المستشفي بمعدل إشغال 85%، كما تم إجراء عدد 52 جراحه متخصصة عاليه الكفاءه للمرضي في المستشفي، واستقبلت العيادات الخارجيه للمستشفي 2930 زياره تردد خلال السنة، وقدم الشكر للفريق الطبي والتمريض والفرق المعاونة لمجهودهم خلال السنة الماضية .

وعلي هامش الإحتفالية قام رئيس قسم سرطان الأطفال بتقديم درع تذكاري للدكتور خالد النوري رئيس مجلس أمناء مؤسسة شفاء الأورمان، وذلك تقديراً وعرفانا لدورهم في تأسيس هذا الصرح الطبي، كما تم تكريم الطبيب المتميز بالقسم وعدد من اخصائي التمريض ومساعدي التمريض والخدمات المعاونه.

ومن جانبه، أكد محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، على أن ذلك الإحتفال يأتى من منطلق الدعم المتواصل والمستمر لكل الفرق الطبية داخل المستشفى، حيث تم الإحتفال بعدد من الأبطال الذين إنتصروا على السرطان وأصروا على المشاركة في الحفل تقديراً لدور المستشفي في تقديم الخدمه العلاجية، مشدداً على أن المستشفى مستمرة في خدمة أطفال الصعيد بالمجان تماماً بأعلى مستوى في الخدمات الطبية.