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غرف العمليات بكفرالشيخ لم ترصدا أي شكوى من الامتحانات

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غرف العمليات بكفرالشيخ لم ترصدا أي شكوى من الامتحانات غرف العمليات بكفرالشيخ لم ترصدا أي شكوى من الامتحانات

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لم ترصد غرفتي عمليات المحافظة والتربية والتعليم، أي تجاوزات في أعمال امتحانات الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، ب 86 لجنة موزعة على 12 إدارة تعليمية، خلال أداء طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة علم النفس والاجتماع ،كما لم ترصد أي حالات غش ، وتابع اللواء جمال نور الدين ، أعمال الامتحانات، موجهاً بتوفير سبل الراحة لإنجاح سير الامتحانات بهدوء ويسر على أبنائنا طلاب الثانوية العامة وأولياء الامور، بإشراف الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

كما تابعت غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية وصول كراسات الامتحان وأوراق الإجابة لمقار اللجان ومتابعة لجان سير الامتحان والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه العمل بها ، وعلى جانب أخر عبر الطلاب والطالبات عن سعادتهم بسهولة امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم ،أدى6 ألف و 281طالب وطالبة بالشعبة الأدبية امتحان مادة علم النفس والمنطق، وتغيب عن أداء الامتحان 23طالب وطالبة ، وكانت نسبة الحضور بين الطلاب99.6٪ موزعين على 86 لجنة في 12إدارة تعليمية بالمحافظة.

وأكد تامر وهدان، المشرف العام على امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة ،لم يتم رصد أي شكاوى خاصة داخل اللجان ،مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة الثلاثية لامتحانات الثانوية العامة ، تابعوا تجهيز اللجان قبل وبعد الامتحان، وتوافر أدوات التعقيم بكل لجنة وتجهيز الاستراحات الخاص برؤساء اللجان والملاحظين وتوفير سبل الراحة لهم.
وأضاف ان غرفة العمليات مازالت منعقدة لمتابعة عودة أوراق الإجابة لحين وصولها لمقرات لجان النظام والمراقبة بمحافظة كفر الشيخ.

المصرى اليوم

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