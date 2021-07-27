أخبار عاجلة

نقيب أشراف الحجاز يوضح أهمية تجديد الخطاب الديني -
وزير الري: مصر من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي -
خبير تربوي: مصر تعيش ثورة تعليمية في عهد الرئيس السيسي -
على خطى الأسطورة .. حفيد محمد علي كلاي يهزم منافسه الأول بالقاضية -
أستاذ اجتماع: العشوائيات تنتج متطرفين.. والإسكان الجديد يعزز الانتماء -
طالبان: سنعلن قريبا الإمارة الإسلامية من القصر الرئاسي في كابول -
«سي ان ان»: الولايات المتحدة قد ترسل قوات إضافية إلى أفغانستان -
الجيش الأمريكي ينقل القائم بأعمال سفارة واشنطن في كابل من مقر السفارة إلى المطار -
نيبال تطلب إجلاء 1500 من مواطنيها يعملون في أفغانستان -
«طالبان » على مشارف السُلطة.. من يقود الحركة دبلوماسيًا وعسكريًا؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الصحة: إغلاق 2667 عيادة ومركز طبي ومستشفى خاص مخالفة خلال يوليو

Print
الصحة: إغلاق 2667 عيادة ومركز طبي ومستشفى خاص مخالفة خلال يوليو الصحة: إغلاق 2667 عيادة ومركز طبي ومستشفى خاص مخالفة خلال يوليو

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إغلاق 2667 عيادة ومركز طبي ومستشفى خاص مخالفة بجميع محافظات الجمهورية، ضمن حملات مكثفة نفذتها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة خلال شهر يوليو الجاري، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة جميع المرضى وضمان حصولهم على خدمات طبية آمنة تحت إشراف وزارة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الحملات الدورية تأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق بروتوكولات العلاج وبروتوكولات مكافحة العدوى، وكذلك مراجعة صلاحية الأدوية.

وأضاف «مجاهد» أنه تم المرور على 7 آلاف و190 منشأة طبية بالقطاع الخاص بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، للتأكد من استيفاء المنشآت للاشتراطات الصحية، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور.

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى أن المنشآت الطبية التي تم غلقها تنوعت بين مستشفيات وعيادات تخصصية، ومعامل تحاليل، ومراكز أشعة، وحضانات أطفال، وعيادات خاصة، ومراكز علاج طبيعي، ومراكز تجميل، موضحًا أن المخالفات التي تم رصدها شملت عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، وإدارة المنشآت بدون تراخيص، ووجود عمالة غير مؤهلة وغير حاصلة على ترخيص بمزاولة المهنة، وكذلك العثور على أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية وغير مرخصة.

وأضاف «زكي» أنه تم تحرير255 محضرًا حيال المخالفات التي تم رصدها بالمنشآت الطبية، لافتًا إلى أن تلك الحملات تمت من خلال فريق مختص من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، والإدارة المركزية لشئون الصيدلة، وإدارة مكافحة العدوى، وبالتعاون مع مباحث .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تراجع عن قرار رفع الدعم عن المحروقات إلى حين إنجاز البطاقة التموينية

تراجع عن قرار رفع الدعم عن المحروقات إلى حين إنجاز البطاقة التموينية

اتحذفت من بطاقة التموين وعايز تضيف نفسك تانى؟.. اعرف الخطوات الكاملة

اتحذفت من بطاقة التموين وعايز تضيف نفسك تانى؟.. اعرف الخطوات الكاملة

«التموين»: ضبط شركة لتعبئة المياه المعدنية من الحنفية

«التموين»: ضبط شركة لتعبئة المياه المعدنية من الحنفية

التموين: تحرير 86 محضرًا ضد محال تجارية أعلنت عن تخفيضات وهمية

التموين: تحرير 86 محضرًا ضد محال تجارية أعلنت عن تخفيضات وهمية