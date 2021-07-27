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نائب محافظ الجيزة تتفقد المرحلة الأخيرة للمساكن البديلة لعشش السودان (صور)

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أجرت هند عبدالحليم، نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، الثلاثاء، جولة ميدانية، لتفقد الشوارع المحددة لتنفيذ مشروعى امبابة 2 وامبابة 3 والخاصة بإحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى ورصف وتبليط بعض الشوارع ضمن برنامج التنمية المجتمعية لمشروعات البنية الأساسية الممولة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بحى شمال الجيزة.

وجهت حي شمال الجيزة بضرورة التنبيه على جميع شركات المرافق ( مياه شرب وصرف صحى كهرباء وغاز واتصالات ) بسرعة إنهاء اعمالها قبل بدء التنفيذ في هذه المشروعات لما لها من أهمية حيوية للمواطنين بالاضافة إلى التشديد على الشركات المنفذة برفع المخلفات أولًا بأول.

كما تفقدت نسب تنفيذ الاعمال بالمرحلة الجديدة للمساكن البديلة لعشش السودان بحى الدقى.

المصرى اليوم

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