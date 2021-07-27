وزير النقل: قطار أبو قير سينقل أكثر من مليون راكب يوميًا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد خطط لقطاع النقل وأعطى له كافة الإمكانات لتصل نسبة المشروعات الاستثمارية في هذا القطاع ‘لى 20% من الخطة الاستثمارية لمشروعات الدولة.

وأضاف، خلال استعدادات وزارة النقل لإنطلاق الدورة الرابعة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات، أن القيادة السياسية والحكومة حريصة على الاستثمار الامثل لأموال الشعب في تنفيذ مشروعات غير مسبوقة وعملاقة وضخمة في هذا القطاع تواكب المستوى العالمي.

كما قدم الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة على ماتقوم به من انجازات في قطاع النقل في مصر وكذلك جهاز التعمير، مشيرًا إلى أن وسائل الجر الكهربائي هي وسائل نقل صديق للبيئة وسريعة ونظيفة.

وأوضح الوزير أن مشروع قطار أبو قير سينقل ١،٤ مليون راكب يوميا مقارنة ب ٧١ الف حاليا بزيادة ٢٠ ضعف، إذ يعد تحويل هذا القطار إلى مترو نقلة نوعيه كبيره في قطاع النقل في مصر.

ثم تطرق الوزير إلي ما يتم تنفيذه من ازالة للتعديات على حرم السكة الحديد في عدد من المناطق مثل التعديات الموجودة على خط خط محرم بك/ القباري/ الحمام / مطروح الذي يتم تنفيذه ضمن خطة ازالة التعديات على اراضي السكة الحديد مشيرا الى ان توجيهاتالرئيس بعدم الاضرار باي مواطن وتعويضه التعويض المناسب وفقا للأطر القانونية الخاصة بهذه الحالات لافتا الى ان ما يتم حاليا هو إزالة التواجدات الهشة البسيطة بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة مضيفا أن الدولة مسئولة عن تعويض المواطنين مثلما يحدث في المنازل المتعارضة مع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

مؤكداً أن على الجميع المحافظة على أراضي الدولة وأنه لن يسمح بالتعدي عليها موضحاً ان مسار القطار الكهربائي السريع العين السخنة / مطروح سيكون جزء منه ملاصق لهذا الخط ( محرم بك / الحمام / مطروح) كما سيتم عمل محطة عملاقة في محرم بك لخدمة أهالي الإسكندرية.

وأشار الوزير انه في قطاع النقل البحري يتم عمل أرصفة بحرية عملاقة ويتم الاستعانة بشركات عالمية لإدارة وتشغيل هذه المحطات لافتاً الى التعاقد على إدارة وتشغيل المحطة المتعددة الاغراض بميناء الاسكندرية مع cma ‏الفرنسية العالمية والتعاقد مع تحالف يوروجيت الألمانية العالمية على لادارة وتشغيل محطة تحيا مصر رقم واحد في ميناء دمياط والتي يتم تنفيذها بأموال واستشاري وشركات مصرية مضيفا أنه يتم حاليا تجهيز حاجز الامواج لمحطة تحيا مصر ٢ لسرعة البدء في التنفيذ.

وأضاف الوزير أن كل هذه الشركات العالمية تأتي الى مصر ثقة في فخامة رئيس الجمهورية وفي الشعب المصري وفي الاقتصاد المصري مشيرا الى المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها في ميناء الإسكندرية وفي ميناء الدخيلة مثل ‏رصيف 100 و أرصفة أخرى سيتم تنفيذهم بشركات مصرية موجهاً الدعوة الى المستثمرين للمشاركة في الادارة والتشغيل لهذه الارصفة وكذلك ادارة وتشغيل ‏المحطة رقم ٢ في ميناء دمياط والمحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا موضحاً ان هناك تطوير ضخم وعملاق في ميناء السخنة حيث سيتم عمل أرصفة بطول 12 كم أرصفة في حين أنه في آخر 20 سنة تم عمل ارصفة بطول ٣كم مؤكدا أن فخامة الرئيس وجه بأن يكون هناك ميناء رئيسي عملاق ‏في موانئ البحر الأحمر و آخر على البحر المتوسط وهما مينائي العين السخنة و الإسكندرية ‏ يساهمان في نقل البضائع بالقطار الكهربائي السريع.

وأكد الوزير على تنفيذ مشروعات ضخمة في مجال الطرق والكباري في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مثل طريق الضبعة بطول 260 لافتا الى انشاء دلتا جديدة من خلال هذه المشروعات كما تم عمل لجنه لتعظيم دور اليخوت فى مصر بناءا على تعليمات فخامه الرئيس.

أما في مجال الجرالكهربائي، أشار الوزير إلى وصول أول قطار مونوريل إلى الإسكندرية وخلال شهر اغسطس القادم سيصل قطار المونوريل الثاني وكذلك قطارينLRT بالاضافة الى وصول أول دفعه من العربات المكيفه من ترانسماش ضمن صفقة ال1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب كما ان هناك فرص استثماريه عديده في مجال الموانئ البريه والجافة حيث ان العمل جاري على قدم وساق في ميناء 6 أكتوبر الجاف ليتم انجازه فى المواعيد المحدده لافتا الى تنفيذ خطه لانشاء عدد 9 موانئ جافه و مناطق لوجستيه.