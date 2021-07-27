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تأجيل محاكمة المتهمين بـ«خلية الهرم الإرهابية» لـ10 أغسطس

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تأجيل محاكمة المتهمين بـ«خلية الهرم الإرهابية» لـ10 أغسطس تأجيل محاكمة المتهمين بـ«خلية الهرم الإرهابية» لـ10 أغسطس

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أجلت المحكمة العسكرية، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهمين بتصنيع المواد المتفجرة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية شقة الهرم»، لجلسة 10 أغسطس المقبل.

ووجّهت النيابة للمتهمين «الانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والاشتراك في تصنيع عبوات ناسفة داخل شقة سكنية بالهرم، استخدمتها عناصر إرهابية بمنطقة اللبيني لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة، وأسفرت عن استشهاد 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصًا، نتيجة انفجار إحدى العبوات أثناء القبض عليهم».

المصرى اليوم

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