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لبنان.. نجيب ميقاتي يحصل على الأصوات اللازمة لتشكيل

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لبنان.. نجيب ميقاتي يحصل على الأصوات اللازمة لتشكيل الحكومة لبنان.. نجيب ميقاتي يحصل على الأصوات اللازمة لتشكيل

جي بي سي نيوز :- حصل رجل الأعمال اللبناني ورئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي، على أغلبية أصوات النواب اللازمة لتسكيل حكومة جديدة، بعد اعتذار سعد الحريري عن تشكيل قبل أيام.

وقد حصل ميقاتي على 73 صوتا من أصل 118 نائبا في البرلمان.

وترأس ميقاتي الحكومة اللبنانية في السابق مرتين، الأولى عام 2005 والثانية عام 2011.

ووفقا للنظام السياسي في لبنان، يجب أن يشغل مسلم سني منصب رئيس الوزراء بينما يتولى رئاسة البلاد مسيحي ماروني.

وتضغط الحكومات الغربية على الساسة اللبنانيين لتشكيل حكومة يمكنها بدء إصلاح مؤسسات الدولة التي تعاني من الفساد وهددت بفرض عقوبات، وقالت إن الدعم المالي لن يتدفق قبل بدء الإصلاحات.

المصدر: "رويترز"

جي بي سي نيوز

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