عمر عصر يحقق رقمًا جديدًا لتنس الطاولة المصري بالصعود إلى ربع النهائي بطوكيو

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تأهل النجم المصري عمر عصر بطل تنس الطاولة المصري للدور ربع النهائي لمنافسات فردي تنس الطاولة رجال بدورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020» بعد الفوز على التايواني يوان تشوانج تشيه، في منافسات دور الـ16 في مفاجأة كبيرة بنتيجة 4- 2 في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء.

وحقق عصر الفوز بنتيجة 4-3 بأشواط «11-8، 6-11، 11-8، 7-11، 11-9، 11-5 و»، ليتأهل عصر للدور ربع النهائي في إنجاز تاريخي.

وأصبح عمر عصر أول مصري وعربي يتأهل للدور ربع النهائي في منافسات فردي تنس الطاولة رجال في دور ألعاب أولمبية.

ويواجه عمر عصر في الدور ربع النهائي الصيني ما لونج المصنف الثاني عالميًا في الواحدة من ظهر الأربعاء.