أخبار عاجلة

أمين الطائف: قرار إشعار أصحاب المنشآت بالمخالفات وتصحيحها يدعم الاستثمار -
البدء في الفحص "الذهني وعلاج الاضطرابات النفسية" قبل الزواج بـ"نفسية الطائف" -
خبير تربوي يكشف عن أبرز الحلول لتطوير منظومة التعليم -
نائب: طرح العاصمة الإدارية بالبورصة سيحقق انتعاشة لسوق المال -
إيران: أوقفنا العمل في 3 من قنصلياتنا في أفغانستان قبل أيام عدة ولم نعلن ذلك -
السعودية تسجل 609 حالات إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية -
أشرف غني.. الرئيس الأفغاني الهارب بعد فشله في صنع السلام مع طالبان -
ماكرون يدعو مجلس الأمن الفرنسي لبحث آخر التطورات في أفغانستان -
رئيس وزراء بريطانيا : لا نريد أن يعترف أحد بشكل منفرد بحكم حركة طالبان -
لبنان.. عون يدعو البرلمان لمناقشة الأوضاع الاقتصادية بعد رفع الدعم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

عمر عصر يحقق رقمًا جديدًا لتنس الطاولة المصري بالصعود إلى ربع النهائي بطوكيو

Print
عمر عصر يحقق رقمًا جديدًا لتنس الطاولة المصري بالصعود إلى ربع النهائي بطوكيو عمر عصر يحقق رقمًا جديدًا لتنس الطاولة المصري بالصعود إلى ربع النهائي بطوكيو

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تأهل النجم المصري عمر عصر بطل تنس الطاولة المصري للدور ربع النهائي لمنافسات فردي تنس الطاولة رجال بدورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020» بعد الفوز على التايواني يوان تشوانج تشيه، في منافسات دور الـ16 في مفاجأة كبيرة بنتيجة 4- 2 في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء.

وحقق عصر الفوز بنتيجة 4-3 بأشواط «11-8، 6-11، 11-8، 7-11، 11-9، 11-5 و»، ليتأهل عصر للدور ربع النهائي في إنجاز تاريخي.

وأصبح عمر عصر أول مصري وعربي يتأهل للدور ربع النهائي في منافسات فردي تنس الطاولة رجال في دور ألعاب أولمبية.

ويواجه عمر عصر في الدور ربع النهائي الصيني ما لونج المصنف الثاني عالميًا في الواحدة من ظهر الأربعاء.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خبير تربوي يكشف عن أبرز الحلول لتطوير منظومة التعليم

خبير تربوي يكشف عن أبرز الحلول لتطوير منظومة التعليم

نائب: طرح العاصمة الإدارية بالبورصة سيحقق انتعاشة لسوق المال

نائب: طرح العاصمة الإدارية بالبورصة سيحقق انتعاشة لسوق المال

النيابة في «التخابر مع حماس»: محمود عزت أتى بأخبث الأفعال وخان مصر شعبا ووطنا

النيابة في «التخابر مع حماس»: محمود عزت أتى بأخبث الأفعال وخان مصر شعبا ووطنا

«أوهمهم بقدرته على رفع درجاتهم».. ضبط متهم حاول النصب على طلاب ثانوية بالشرقية

«أوهمهم بقدرته على رفع درجاتهم».. ضبط متهم حاول النصب على طلاب ثانوية بالشرقية