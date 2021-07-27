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لاعب برنامج الابتعاث السعودي ينضم رسميًّا لاتحاد مليلية الإسباني

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لاعب برنامج الابتعاث السعودي ينضم رسميًّا لاتحاد مليلية الإسباني لاعب برنامج الابتعاث السعودي ينضم رسميًّا لاتحاد مليلية الإسباني
لمدة موسم على سبيل الإعارة

لاعب برنامج الابتعاث السعودي ينضم رسميًّا لاتحاد مليلية الإسباني

وقع أصيل عابد لاعب نادي الاتحاد وبرنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، مع نادي الاتحاد الرياضي مليلية، وذلك لمدة موسم على سبيل الإعارة. وبهذا سيبدأ أصيل عابد بالمشاركة في فترة الإعداد للموسم المقبل 2022/2021 مع النادي الإسباني.

وكان "عابد" قد شارك في تجربة أداء شهر مارس الماضي مع النادي الإسباني؛ الأمر الذي لاقى استحسان الجهاز الفني، مطالبًا باستمراره في التجربة الاحترافية والتوقيع معه رسميًّا.

الجدير بالذكر أن برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم يسعى لاختيار أفضل المواهب وتطوير قدراتهم من خلال برنامج مختص ومكثف، بهدف صناعة جيل بطل يخدم المنتخبات الوطنية في المحافل القارية والدولية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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