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"سعود بن نايف" يستقبل أعضاء أكاديمية "همم الشرقية" للرياضة النسائية

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أكد على أهمية ممارسة الرياضة للرجال والنساء لبناء مجتمع صحي

استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بمكتبه اليوم، مؤسس أكاديمية همم الشرقية للرياضة النسائية تغريد العتيبي وأعضاء الأكاديمية.

وأكد أمير المنطقة الشرقية أهمية ممارسة الرياضة للرجال والنساء لبناء مجتمع صحي، ودعم جميع أنواع الرياضات وترغيب المجتمع في ممارستها، منوهًا بتطور الرياضة النسائية في المملكة خلال الفترة الماضية، بفضل الدعم الذي تحقق للمرأة من قيادة المملكة في جميع المجالات ومن بينها المجال الرياضي.

فيما قدمت مؤسسة الأكاديمية لأمير الشرقية تقريراً عن أهداف الأكاديمية وما تقدمه من برامج لدعم الأنشطة والألعاب الرياضية المختلفة؛ حرصاً على تنمية مهارات النساء الرياضية وتطوير قدراتهن ودعم هواياتهن في بيئة نسائية وخدمات متكاملة، وإيجاد مجتمع صحي من خلال رفع الوعي بين سيدات المجتمع وتشجيعهن على ممارسة الرياضات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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