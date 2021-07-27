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حملات لرفع الإشغالات ومصادرة الشيش من المقاهي المخالفة بالشرقية

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حملات لرفع الإشغالات ومصادرة الشيش من المقاهي المخالفة بالشرقية حملات لرفع الإشغالات ومصادرة الشيش من المقاهي المخالفة بالشرقية

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شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، وشرطة المرافق حملة موسعة لرفع الإشغالات من شوارع المدينة لإعادة الإنضباط إلى الشارع البلبيسي والحفاظ على السيولة المرورية المطلوبة، وأسفرت الحملة عن تحرير ٤ محاضر إشغال طريق، ورفع ٤٥ إشغال مخالف وضبط ٣٢ إشغال مخالف آخر، كما تم تغريم ٢ من المواطنين لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامة الواقية كأحد الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار المستجد.

وقامت الأجهزة التنفيذية بحى أول الزقازيق، بحملة لرفع الإشغالات من شارع البوسطه وشارع مولد النبي، وشارع المكتبات والمنتزه، وشارع نعيم وميدان عرابى، وتطبيق القانون على المخالفين.

فيما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، بضبط ٢١ شيشة من داخل عدة كافيهات بنطاق مركز ديرب نجم، وتم تحرير محاضر للمخالفين، كما تم رفع كل الإشغالات بالشوارع الرئيسية لتيسير حركة المارة والسيارات، والتنبيه على أصحاب المحال والكافيهات بالإلتزام بمواعيد الغلق المقررة.

بينما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منيا القمح، بإزالة كل الإشغالات المخالفة بنطاق المدينة واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وأسفرت الحملة عن ضبط ٣٤ حالة إشغال متمثلة في كراسي وترابيزات وباعة جائلين، وحواجز حديدية وخشبية وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وقامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوحماد، بضبط ٩ شيش من عدد من الكافيهات والمقاهي المخالفة بنطاق المدينة والوحدة المحليو بالعزازى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار الحملات اليومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة الجميع، فضلاً عن تكثيف حملات رفع الإشغالات المخالفة لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

المصرى اليوم

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