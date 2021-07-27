إحالة أوراق الإرهابي بهاء كشك وآخرين للمفتي والحكم 25 أكتوبر بـ«خلية المرابطين»

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قررت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق الإرهابي بهاء كشك، أحد أعضاء تنظيم هشام العشماوي والمرحل معه من ليبيا، واثنين آخرين، للمفتي، وتحديد جلسة 25 أكتوبر المقبل للحكم على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية المرابطين».

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور على عمارة.

كانت النيابة وجهت للمتهم وآخرين تمويل جماعة إرهابية بأن أمدوها بأسلحة وذخائر ومفرقعات، وبصفتهم مصريين التحقوا بجماعة مسلحة خارج البلاد للتدريب وتعلم الفنون والأساليب القتالية.